Vaičiūnas: šis susitarimas – istorinis

„Pagaliau Taryboje buvo priimtas sprendimas užsukti rusišką kranelį – šiandien žengtas dar vienas svarbus žingsnis ir jis yra istorinis visai Europai“, – pranešime teigė Ž. Vaičiūnas.
Ministras pažymėjo, kad šis sprendimas nutrauks Rusijos karinį finansavimą bei užkirs kelią jos galimoms manipuliacijoms ateityje.
„Nuolatinis dujų importo draudimas užkirs kelią Rusijos karo mašinos finansavimui, padės Europai tapti atsparesnei ir ateityje išvengti bet kokių manipuliacijų energijos tiekimu bei kainomis. Negalime sutikti su mažesnėmis ambicijomis ar lėtesniu tempu, priešingai – tikimės, kad tolimesnėse derybose su Europos Parlamentu, reglamento nuostatos bus tik dar labiau sustiprintos“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, ES šalys pirmadienį susitarė iki 2027 m. pabaigos palaipsniui nutraukti dar likusį dujų importą iš Rusijos ir taip nusimesti priklausomybę, kurios blokui iki šiol nesisekė panaikinti, nepaisant Maskvos vykdomo karo Ukrainoje.
Liuksemburge susirinkę energetikos ministrai patvirtino Europos Komisijos planą palaipsniui nutraukti tiek vamzdynais tiekiamų, tiek suskystintų gamtinių dujų (SGD) importą iš Rusijos, jei tam pritars Europos Parlamentas.
Prieš įstatymą pateikiant Europos Parlamentui, ES valstybių narių energetikos ministrams reikėjo susitarti dėl bendros pozicijos stabdyti importą.
ES teisės aktų leidėjai jau praėjusią savaitę balsavimu pritarė pasiūlymui, kuris leidžia jiems pradėti derybas su sostinėmis.
Pagal šį pasiūlymą, dujų vamzdynų ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) importas iš Rusijos būtų visam laikui uždraustas ne vėliau kaip nuo 2028 m.
Draudimas, dėl kurio bus deramasi su Europos Parlamentu, būtų priimamas balsų dauguma, o tai atveria duris pergalei prieš rusiškas dujas importuojančias šalis kaip Vengriją ir Slovakiją tiesiog surinkus pakankamai balsų iš kitų šalių.
Tuo pačiu metu dedamos pastangos anksčiau uždrausti suskystintų dujų importą, įtraukiant šią nuostatą į būsimą ES sankcijų Rusijai paketą.
ES duomenimis, praėjusiais metais Maskva vis dar sudarė apie penktadalį viso dujų importo į ES, o SGD dalis augo. 2025 m. pirmąjį pusmetį blokas importavo SGD iš Rusijos už beveik 4,5 mlrd. eurų.
