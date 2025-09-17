Vaičiūnas: 35 mln. eurų iš „Veolia“ yra „pakeliui“ į Lietuvos sąskaitą

„Šitas teismo sprendimas reiškia, kad aktyvuojama taikos sutartis ir visos iš to išplaukiančios teigiamos pasekmės Lietuvos valstybei. 35 mln. eurų, kurie sutarti, jie pakeliui į Lietuvos sąskaitą ir natūralu, turime išspręsti tam tikrus techninius klausimus, manau, čia dienų klausimas, kada jie bus Lietuvos sąskaitoje“, – žurnalistams trečiadienį sakė Žygimantas Vaičiūnas.
Pasak jo, gautas lėšas bus galima panaudoti energetikos vartotojams, padengti arbitražo išlaidas ir dalį galbūt skirti paramai Ukrainai.
Vyriausybei ir „Veolia“ liepos mėnesį pasiekus taikos susitarimą ir pirmos instancijos teismui nutraukus valstybės inicijuotą bylą prieš „Veolia“ bei jos grupės įmones Lietuvoje, Apeliacinis teismas antradienį paliko sprendimą nepakeistą.
Vyriausybė ir „Veolia“ liepos 17 dieną pranešė sudariusios taikos sutartį, iš esmės užbaigiančią didžiąją dalį ilgus metus trukusių teisminių ginčų dėl savivaldybių šilumos ūkio nuomos su „Veolia“ įmonėmis Lietuvoje.
Pagal susitarimą „Veolia“ atsisakė savo ieškinio Tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre (ICSID) Vašingtone ir sumokės 35 mln. eurų žalos atlyginimą valstybei, o ši atsiėmė dalį 240,7 mln. eurų vertės ieškinio Lietuvos teisme.
