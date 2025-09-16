Vaičiūnas: teismas patvirtino – Lietuva teisėtai atsiėmė ieškinį prieš „Veolia“ grupę

„Šiandien sužinojau labai gerą naujieną – Lietuvos apeliacinis teismas sprendimas patvirtino, kad Lietuvos ieškinio atsiėmimas prieš „Veolia“ grupės įmones, šalių sudarytos taikos sutarties, yra teisėtas ir pagrįstas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė ministras.
„Jei kažkas dvejojo dėl procesų neskaidrumo ar neužtikrintų mūsų šalies interesų, noriu nuraminti – dabar turime ne tik Vilniaus apygardos teismo, bet ir Lietuvos apeliacinio teismo patvirtinimą, kad viskas gerai. Šis sprendimas įgalins atitinkamų taikos sutarties nuostatų įsigaliojimą, pagal kurias Lietuva galės 35 mln. eurų nukreipti Lietuvos energetikos vartotojams, taip pat paramai Ukrainai ir arbitražo išlaidų kompensavimui“, – pridūrė jis.
Pagal taikos susitarimą, „Veolia“ Lietuvai sutiko išmokėti 35 mln. eurų, o Lietuva – atsiimti dalį 240 mln. eurų ieškinio dėl žalos atlyginimo prieš „Veolia“ ir jos bendroves tarptautiniame ICSID (angl. International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) arbitraže Vašingtone.
ELTA primena, kad tarptautinį arbitražą „Veolia“ inicijavo 2016 m., siekdama iš Lietuvos prisiteisti 79 mln. eurų žalos atlyginimą už investicijas į Vilniaus šilumos ūkį.
Grupė ginčijo nuo 2009 m. patyrusi diskriminaciją ir nuostolius dėl Lietuvos valdžios veiksmų, teigė, kad institucijų veiksmai pažeidė Prancūzijos ir Lietuvos dvišalės investicijų apsaugos sutarties nuostatas.
Tuomet 2017 m. Lietuva Vašingtono arbitražui pateikė priešieškinį, o po Europos Teisingumo Teismo (ETT) praktikos pasikeitimo jo atsisakė ir pateikė 240 mln. eurų ieškinį prieš bendrovę „Veolia“ ir kitus atsakovus Vilniaus apygardos teisme.
Energetikos ministerija ieškinį „Veolia“ įmonių grupei, „Icor“ ir su šiomis įmonėmis susijusiems verslininkams A. Janukoniui, L. Samuoliui, tap pat A. Zuokui Vilniaus apygardos teisme iškėlė 2020 m. liepą.
Šia byla siekta įrodyti, kad „Veolia“ ir „Icor“ (tuo metu „Rubicon“) 1999–2003 metais neteisėtais būdais gavo šilumos ūkių nuomos sutartis dešimtyje Lietuvos savivaldybių ir neteisėtai pelnėsi iš šilumos vartotojų.
