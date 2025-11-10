Už vaikų darželius teks plačiau atverti pinigines

Darželio vadovė rodė prieš porą metų įrengtą sensorinį kambarį.
„Galima pasirinkti nusiraminimui arba, atvirkščiai, dėmesio koncentracijai. Pasirenki vieną burbuliuką, vaikas gali atsigulti ar atsisėsti, žiūri to vieno burbuliuko kelionę“, – šnekėjo Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Rūta Šiaučiulienė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Dėl sensorinio kambario teko pasispausti – kelis metus taupė, prašė savivaldybės paramos, mat darželio pajamos ribotos.
„Dažniausiai mums lėšų neužtenka, nes nuolat kyla kainos – ir paslaugų, ir prekių. Dažnai tenka labai atsakingai dar kartą peržiūrėti biudžetą, įsivertinti, kai kuriuos darbus atlikti net kitais metais“, – kalbėjo Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė.
Šiaulių darželių ugdymo aplinkos mokestis mėnesiui – 10 eurų. Kitą, didžiąją dalį sumos, sudaro maitinimas.
„Kai kurie politikai, teko girdėti, teigia, kad čia labai daug supiešia vaikai, o mes už tuos pinigus perkame guašą, spalvotą popierių. Daugiausiai, kam didžiausią dalį pinigėlių mes išleidžiame, tai yra sanitarinės, higieninės priemonės“, – šnekėjo Šiaulių lopšelio-darželio „Dvi lapės“ direktorė Eglė Ivanauskaitė-Rimšė.
Anot darželio vadovės, reikia pirkti patalynę, užvalkalus, čiužinius, tualetinį bei rankšluostinį popierių, visus valiklius ir skalbiklius, kurie kasmet brangsta. Taip pat už tuos pinigus tvarkoma darželio aplinka, atliekami remontai.
„Visi norime, kad vaikai miegotų higieniškuose pataliukuose. Čiužinys, tarkime, 2022 metais kainavo 15 eurų, dabar jis kainuoja apie 30 eurų – vos ne perpus daugiau. Taip pat pagalvės ir antklodės, brango ir patalynės skalbimas“, – nurodė E. Ivanauskaitė-Rimšė.
Pinigų visoms reikmėms ėmė stigti.
„Tikrai neužtekdavo ir tiesiog žiūrėdavome, kur pigesnės prekės. Gal norėdavosi ir kokybiškesnės kitą kartą, bet tu tiesiog esi įspraustas į rėmus“, – tvirtino Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė.
„Labai taupydami turime galimybę tik palaikyti tai, ką turime. Tačiau neturime galimybės atsinaujinti, būti šiuolaikiški“, – kalbėjo E. Ivanauskaitė-Rimšė.
Tad savivaldybė nuo kitų metų planuoja mokestį padidinti 50 procentų – iki 15 eurų. Per metus darželiai papildomai gautų beveik 300 tūkstančių eurų. Tačiau net ir pakėlus įkainį, šiauliečiai už darželį mokės mažiau nei kituose miestuose.
„Pasižiūrėjome, ką daro ir kokius dydžius yra nustačiusios kitos savivaldybės – tai ugdymo aplinkos lėšos yra nuo 25 eurų iki 14. Tai Šiauliai esame su ta mažiausia kaina“, – pabrėžė laikinoji Šiaulių švietimo skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė.
Šiaulių valdžia žada, kad vasarą mokėti nereikės, jei vaikas darželio nelankys. Dabar tekdavo mokėti visą vasarą. Tačiau diskutuojama apie avanso ėmimą, kad tėvai iš anksto susimokėtų apie 40 eurų per mėnesį, jei žada vaiką vasarą vesti į darželį.
„Turime ir skaudulių šioje vietoje, kai tėvai gegužės mėnesį įstaigas turi informuoti, lankys vaikas vasarą ar nelankys. Tikrai pasitaiko tokių neetiškų poelgių, kai tėvai parašo, jog ves vaiką į darželį, o kartais būna, kad nė vienos dienos neatveda“, – aiškino laikinoji Šiaulių švietimo skyriaus vedėja.
Darželiai tuomet ir vėl patiria nuostolių.
„Galėtumėme daugiau žmonių išleisti atostogauti, mažiau žmonių samdyti – sutaupytumėme lėšų darbo užmokesčiui. Tai tikrai yra apie finansus“, – teigė E. Ivanauskaitė-Rimšė.
Savivaldybių, imančių avansą už darželio lankymą vasarą, Lietuvoje jau yra, tad Šiauliai nebūtų išimtis.
