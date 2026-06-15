Ūkininkams susiduriant su trąšų krize, EK siūlo 540 mln. eurų finansinę pagalbą

EK teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 mln. eurų iš 2026 m. ES biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog ES valstybės narės galės papildyti sumą iki 200 proc. nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 mlrd. eurų.
„Ši parama turi pasiekti tuos, kuriems reikia pirkti trąšas kitam sėjos sezonui ir užsitikrinti būsimą derlių“, – pranešime cituojama už žemės ūkį ir maisto sektorių atsakingas EK narys Christophe’as Hansenas.
EK taip pat pasiūlė bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) pakeitimus, kad ES valstybės narės galėtų greičiau ir lanksčiau teikti paramą ūkininkams ir jie galėtų gauti trąšų. Skelbiama, jog šios priemonės apima naują likvidumo schemą pagal kaimo plėtros programą, skirtą paramai krizės atveju, galimybę valstybėms narėms tiesiogines išmokas ūkininkams išmokėti anksčiau bei galimybę valstybėms narėms pakeisti savo 2027 m. tiesioginių išmokų biudžetą.
Anot Komisijos, nauja likvidumo schema gali būti iki 65 proc. bendrai finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir apimti nepanaudotas lėšas, kurios kitu atveju gali būti prarastos. ES valstybės narės taip pat gali skirti papildomą iki 200 proc. nacionalinį finansavimą. Priduriama, kad siekiant užtikrinti greitą paramos teikimą ir kuo labiau sumažinti administracinę naštą, parama gali būti mokama kaip fiksuota suma už hektarą arba pagal BŽŪP strateginius planus.
ES valstybės narės turės galimybę iki spalio 16 d. ūkininkams skirti didesnes išankstines išmokas, taip padėdamos pagerinti pinigų srautus.
Pasiūlymu ES valstybėms narėms taip pat bus suteikta daugiau lankstumo mažinti didelių trąšų kainų poveikį koreguojant 2027 m. tiesioginėms išmokoms skirtus asignavimus.
Europos Komisijos siūlomi tiksliniai BŽŪP teisės aktų pakeitimai dabar bus perduoti tvirtinti Europos Parlamentui (EP) ir ES Tarybai.
Pasiūlymas dėl žemės ūkio rezervo, kurį bendrai sudaro 540 mln. eurų finansinė parama, bus pateiktas ES valstybėms narėms balsuoti Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitete, o atitinkami konkretūs nacionaliniai paketai bus nurodyti pasiūlyme. Jei ES valstybės narės pritars, pasiūlymą galutinai priimti numatyta iki 2026 m. liepos mėn. pabaigos.
EK teigia, jog sieks toliau įgyvendinti Veiksmų planą dėl trąšų, kad sumažintų būsimų krizių poveikį ūkininkams ir šiais veiksmais sustiprintų ES apsirūpinimo maistu saugumą, strateginį savarankiškumą ir konkurencingumą.
Naujausi komentarai