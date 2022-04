Tyrimas parodė – investuojama dažniausiai ne dėl infliacijos

Antroji priežastis – noras įdarbinti laisvas lėšas (44 proc.), tada – atsiradusios galimybės investuoti mažas sumas (38 proc.). Pagrindinių priežasčių penketuką užbaigia „smalsumas ir noras pamėgini“, ją įvardijo beveik trečdalis (27 proc.) apklaustųjų.

„Stebėdami investuotojų elgseną, matome, kad dauguma žmonių, patikėjusių pinigus SFP, lieka ilgesniam laikui, nesitraukia po šešių ar dvylikos mėnesių, gavę pirmąją grąžą. Tai rodo, kad žmonės tikrai galvoja apie ilgalaikę naudą ir investuodami pinigus į tai žvelgia kaip į ilgalaikį santaupų išsaugojimą, o ne trumpalaikį uždarbį“, – sako „Profitus“ marketingo vadovė Monika Lenčickaitė.

Paprašyti įvertinti, kokį investavimo būdą rinktųsi šiuo metu neinvestuojantys, dažniausiai (28 proc.) įvardijo investicijas į NT per SFP ir tarpusavio skolinimosi platformos, antroje vietoje – savarankiškas investavimas per bankus (25 proc.), toliau – periodinis investavimas per bankus ir akcijų pirkimo platformos. Nuosavo turto įsigijimą, kaip patrauklią investavimo formą nurodė tik 15 proc. apklaustųjų.

Pasak M. Lenčickaitės, tokie prioritetai nestebina, nes norint įsigyti nuosavo NT, reikalingos nemažas pirminės investicijos, o investavimas per sutelktinio finansavimo platformas per pastaruosius trejus ketverius metus tapo populiarus ir dėl paprasto naudojimo, ir dėl galimybės investuoti mažas sumas.

Tie respondentai, kurie jau investuoja, savo pinigus skyrė kaupiamajam gyvybės draudimui (39 proc), III pakopos pensijų fondams (32 proc.), akcijoms, indėliams ir nuosavam NT (po 17 proc.).

Tyrimas balandžio mėn. atliktas kartu su Rinkodaros ir komunikacijos mokslo institutu (KOG) per „Norstar“ platformą. Imtis – visa Lietuva, internetu apklausta 520 respondentų, kurių amžius nuo 18 iki 55 m.