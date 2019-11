Tauragėje atnaujintas gatvių apšvietimas: sąskaitos už energiją sumažės apie 60 proc.

Jį įgyvendinusi nepriklausoma energijos tiekėja „Enefit“ per 4 mėnesius pakeitė daugiau kaip 3,5 tūkst. gatvės šviestuvų mieste ir jo apylinkėse. Įdiegti nauji išmanūs LED gatvės šviestuvai, palyginti su iki tol naudotais šviestuvais, elektros energijos sunaudoja du kartus mažiau. Dėl to Tauragės savivaldybės sąskaitos už gatvės apšvietimui skirtą energiją per metus sumažės apie 100 tūkst. eurų.

„Planavome, kad nauji LED šviestuvai Tauragės miestui sąskaitas už gatvės apšvietimą leis sumažinti 50 procentų. Projekto metu įgyvendinus išmanaus apšvietimo valdymo sprendimą, pavyko papildomai sumažinti elektros sąnaudas apie 10 procentų“, – pranešime teigia „Enefit“ naujų paslaugų vadovas Gražvydas Kruopys.

Mūsų mieste įdiegtas modernus LED apšvietimas įsibėgėjant tamsiajam metų sezonui yra gera žinia miestiečiams ir jo svečiams.

Pasak jo, įdiegtas išmanus apšvietimo valdymo sprendimas parenka optimalų gatvių apšvietimo intensyvumą atsižvelgiant į paros metą. Bendrovė įsipareigojo visą sutarties laikotarpį teikti gatvės šviestuvų garantinį aptarnavimą, tai savivaldybei leis papildomai sutaupyti iki 20 tūkst. eurų per metus. Tauragės savivaldybės ir „Enefit“ sudarytos sutarties terminas – 10 metų.

„Mūsų mieste įdiegtas modernus LED apšvietimas įsibėgėjant tamsiajam metų sezonui yra gera žinia miestiečiams ir jo svečiams. Geriau apšviestos Tauragės gatvės nuo šiol yra patogesnės ir saugesnės, miestas taip pat gali taupyti elektros energiją ir taip prisidėti prie svarbaus taršos mažinimo tikslo“, – pranešime cituojamas Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas.

Kaip pranešama, šiuo metu „Enefit“ baigia įgyvendinti analogišką gatvių apšvietimo atnaujinimo projektą ir Kalvarijos savivaldybėje. Čia bendrovė taupiais LED šviestuvais keičia 1,7 tūkst. pasenusių gatvės šviestuvų, tai miestui padės sutaupyti iki 25 tūkst. eurų, skiriamų elektros energijai, per metus. Projektą numatoma užbaigti iki šių metų pabaigos, jo vertė siekia apie 500 tūkst. eurų.