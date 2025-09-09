Suomijos ekonomistas: Lietuva – sėkmės istorija tarp Baltijos ir net Šiaurės šalių

Gegužę banko ekonomistai buvo sumažinę Lietuvos BVP augimo prognozes iki 2 proc. šiemet ir 2,5 proc. kitąmet, tačiau ekonomikai augant stabiliai, tikimasi, kad toks tempas išsilaikys ir toliau, todėl rodikliai pagerinti.
Prognozuojama, kad smarkiau kils ir kainos – vidutinė metinė infliacija šiemet turėtų siekti 3,5 procento.
„Lietuva – sėkmės istorija tarp Baltijos ir net Šiaurės šalių. Ekonomikos augimas čia stipriausias per pastaruosius kelerius metus, o infliacija – mažesnė, lyginant su Latvija ir Estija“, – sakė banko ekonomikos apžvalgą antradienį pristatęs ekonomistas Joonas Widgrenas (Jonas Vidgrenas).
Anot jo, labiausiai ekonomikos augimą skatina investicijos – atsigavusi gyvenamoji statyba, viešosios investicijos. Pramonės augimas šiemet sulėtėjęs ir, tikimasi, kad lėtesnis augimo tempas išliks iki metų pabaigos.
Pasak J., Widgreno, vartojimą augina padidėjusi gyventojų perkamoji galia, tuo metu nedarbo lygis Lietuvoje išlieka aukščiausias tarp Baltijos šalių, bet yra stabilus.
Bankas atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje spaudimą eksporto augimui daro ir mažėjantis šalies konkurencingumas dėl augančių sąnaudų.
Naujausi komentarai