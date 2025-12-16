 „Spiečiaus“ nariams – 338 tūkst. eurų parama

2025-12-16 14:20
ELTOS inf.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) antradienį pranešė, kad bendradarbystės centrų „Spiečius“ nariams bus paskirstyta 338 tūkst. eurų parama. 

„Spiečiaus“ nariams – 338 tūkst. eurų parama / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Numatytos lėšos bus skirtos smulkiojo ir vidutinio verslo augimo bei plėtros regionuose, diegiant verslo skaitmeninimo ir optimizavimo sprendimus, skatinimui.

„Mūsų tikslas – sudaryti geriausias sąlygas regionų verslams augti ir diegti inovacijas. Matome, kad „Spiečiaus“ nariai aktyviai naudojasi siūlomomis galimybėmis, investuoja į savo kompetencijų stiprinimą ir verslo modernizavimą“, – pranešime teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

Skelbiama, kad bendradarbystės centrų „Spiečius“ nariai trečius metus iš eilės turėjo galimybę teikti paraiškas finansinėms subsidijoms gauti. Subsidijos yra skirtos veiklų skaitmeninimui, gamybos ar paslaugų teikimo optimizavimui, klientų aptarnavimo ir valdymo gerinimui bei kitiems veiklos efektyvinimo sprendimams.

Finansinė parama skiriama tiems nariams, kurie aktyviai dalyvauja bendradarbystės centrų veiklose.

Kaip nurodo ministerija, 2025 m. verslui tikslinių kompetencijų ugdymui iš viso buvo skirta 350 tūkst. eurų subsidijų, o 25 regionų smulkieji ir vidutiniai verslai gavo iki 15 tūkst. eurų.

Priemonę EIM įgyvendina kartu su Inovacijų agentūra.

