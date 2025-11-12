1 mln. eurų EIM konkursas įsibėgėja: gauti 35 pasiūlymai, kaip kovoti su kontrabandiniais balionais

Institucija praneša, kad šiuo metu pradedamas gautų paraiškų vertinimas.
„Vos per parą paskelbusi kvietimą, o per dvi savaites sulaukusi 35 paraiškų – Lietuva dar kartą įrodė, kad net ir būdama maža šalis turi didžiulį technologinį potencialą. Matome, kad įmonės siūlo labai skirtingus, bet viena kitą papildančius sprendimus. Todėl kitame etape stengsimės juos sujungti – suburti į konsorciumus ir išgryninti vieną veikiančią sistemą, kuri realiai prisidėtų prie oro erdvės apsaugos“, – pranešime cituojamas EIM vadovas Edvinas Grikšas.
Iš gautų 35 paraiškų 12 jų pateikė konsorciumai, jungiantys kelių įmonių kompetencijas.
Tarp siūlomų technologijų – dirbtinio intelekto taikymas, automatizuotos ir mobilios platformos, VTOL sprendimai, didelio tikslumo neutralizavimo sistemos – lazeriai, tinklai, interceptoriai – bei kompleksinės „System-of-Systems“ architektūros, integruojančios bendrą operacinį vaizdą (COP – Common Operational Picture).
„Dauguma sprendimų orientuoti į kontrabandinius balionus, tačiau nemaža dalis apima ir dronų neutralizavimą bei mišrias hibridines grėsmes. Džiugina tai, kad daugelyje projektų naudojami lietuviški komponentai bei programinė įranga – tai rodo augantį šio sektoriaus technologinį potencialą“, – teigia ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas.
Pasak EIM, pirmuoju etapu bus atrinktos geriausios idėjos, turinčios potencialo būti greitai įgyvendintos. Vėliau bus taikomos papildomos priemonės, skirtos padėti šiuos sprendimus toliau vystyti, pritaikyti praktiniam naudojimui ir parengti jų pateikimui rinkai.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
