Šių sričių darbuotojams – siūlymas sparčiau didinti algas

Mišriai parlamentaro narių frakcijai priklausantis Viktoras Fiodorovas registravo siūlymą 2026-aisiais papildomai skirti 32 mln. eurų policijos pareigūnų atlyginimams didinti, 12,7 mln. eurų – ugniagesių, 15,2 mln. eurų – pasieniečių algoms.
Pasak Seimo nario, statutinėms įstaigoms skiriamų lėšų neužtenka užtikrinti orų pareigūnų darbo atlygį ir išlaikyti reikiamą jų skaičių, tarnybą jau keletą metų palieka daugiau pareigūnų nei į ją ateina.
Pareigūnų profesinės sąjungos kritikavo, kad biudžete numatytas statutinių įstaigų finansavimas yra nepakankamas, dėl to žadėjo jungtis prie lapkritį kultūrininkų organizuojamų protestų – tiesa, juose reikalaujama ne didesnių algų, bet valdančiąją „Nemuno aušrą“ atitraukti nuo Kultūros ministerijos.
Kitąmet statutinių pareigūnų – ugniagesių, policininkų, pasieniečių, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos, Muitinės departamento darbuotojų – atlyginimams didinti iš viso numatyta 24,1 mln. eurų, vidutinis atlyginimas „į rankas“ turėtų augti 110 eurų (5 proc.)
Visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų, tačiau profesinės sąjungos teigia, kad didesnėms pareigūnų algoms suplanuotos lėšos sumažėjo apie 30 mln. eurų, o statutinėms įstaigoms iš viso trūksta daugiau negu 150 mln. eurų.
V. Fiodorovas papildomai finansuoti atlyginimus siūlo pardavus įsiterpusius valstybinius žemės ūkio paskirties sklypus, 2026-2028 metų laikotarpiu tokiu būdu į biudžetą planuojama surinkti apie 2 mlrd. eurų pajamų.
ELTA jau skelbė, kad grupė parlamentarų apie 450 mln. eurų šių pajamų per trejus metus siūlo paskirstyti žemės ūkiui, o likusią dalį pervesti į Valstybės gynybos fondą.
Siūlo algas kultūros darbuotojams didinti ne mažiau nei šiemet
Biudžete didinti kultūros įstaigų ir meno darbuotojų algoms kitąmet papildomai numatyta 12 mln. eurų, darbo užmokestis „į rankas“ turėtų augti 62 eurais arba 5 proc.
Opozicinei demokratų frakcijai priklausantys Rima Baškienė, Agnė Širinskienė, Saulius Skvernelis ir kiti parlamentarai teigia, kad vien šių metų biudžete algos kultūros sektoriuje augo 7,6 proc., o 2026-iesiems numatyto didinimo nepakanka.
Pasak jų, dabartiniu projektu nevykdomi Vyriausybės įsipareigojimai, kad kultūros darbuotojų atlyginimai pasiektų vieno vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydį – šiemet jis sudaro virš 2108 eurų (prieš mokesčius).
Tam Seimo nariai siūlo kultūros sektoriaus algoms numatyti papildomai bent 3,6 mln. eurų, o finansuoti pajamomis iš akcizo už alkoholinius gėrimus ir tabaką.
Dabar suplanuoti Kultūros ministerijos asignavimai trejų metų biudžete nuosekliai mažinami – kitąmet siekia 255,77 mln. eurų, 2027 m. – 246,78 mln. eurų, 2028 m. – 200,89 mln. eurų.
Anot demokratų, dabartinėje geopolitinėje aplinkoje kultūra yra nacionalinio saugumo ir visuomenės atsparumo, pilietiškumo ugdymo pagrindas, todėl reikėtų atsisakyti suplanuoto 27,1 mln. eurų kultūros biudžeto mažinimo.
Seimo konservatoriai taip pat yra registravę siūlymą nemažinti kitiems metams numatyto Kultūros ministerijos biudžeto, didinti Medijų rėmimo fondo finansavimą.
ELTA skelbė, kad po naujosios koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“ – dėl to šalies kultūros bendruomenė rudenį pradėjo protestus, o prieš kelias savaites inicijuotas protesto mėnuo „Mes esame kultūra“.
Iš pradžių į kultūros ministrus deleguotas ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius pareigose išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę, vėliau socialdemokratų taryba nutarė ministeriją iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn, praeitą savaitę socialdemokratai į kultūros ministres nuprendė deleguoti bendrapartietę Vaidą Aleknavičienę.
Kilus kultūrininkų protestams, premjerė Inga Ruginienė kalbėjo sieksianti spręsti „gėdingai mažų“ atlyginimų kultūros sektoriuje problemą.
Šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje jis turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.
Naujausi komentarai