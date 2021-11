Situacija darbo rinkoje: darbo ieškančiųjų rudenį padaugėjo

Šiemet Lietuvoje iki lapkričio 1-osios įdarbinti 218 065 darbo per Užimtumo tarnybą ieškoję žmonės, tačiau prasidedant paskutiniajam rudens mėnesiui, registruotų tarnyboje darbo ieškančiųjų buvo šiek tiek daugiau – 219 906. Registruotas nedarbas šalyje tuo pat metu siekė 10,9 proc.

Neabejotina, kad situacija gali keistis, nes vien lapkritį Užimtumo tarnybą jau pasiekė keli pranešimai apie grupės darbuotojų atleidimus: stojus ne sezono metui, 49 žmones atleisti iš darbo ketina AB „Panevėžio keliai“, 24 pagalbinių finansinių paslaugų (išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą) specialistus žada atleisti UAB „Verpetynė“. UAB „TransCAT Baltic“ lapkričio 10-ąją Užimtumo tarnybai pranešė apie 63 krovininio kelių transporto darbuotojų atleidimą, o lapkričio 15-ąją tarnyba gavo UAB „Azijos skoniai“ pranešimą dėl 41 darbuotojo, įspėto apie atleidimą iš darbo.

Neabejotina, kad daugelis netekusių darbo žmonių netruktų iš naujo susirasti kitą darbą, nes darbdavių pasiūlymų vis dar rinkoje nemažai. Užimtumo tarnybos duomenimis, šiuo metu tarp paklausiausių profesijų atstovų yra krovininių transporto priemonių, autobusų, troleibusų, taksi, furgonų vairuotojai, statybininkai, valytojai bei kiti nekvalifikuoti darbuotojai. Taip pat – reklamos bei rinkodaros, apskaitos, buhalterijos, sandėlių darbuotojai, pardavėjai, mokytojai bei kitokias profesijas įgiję žmonės.

Kauno apskrityje, kaip ir visoje šalyje, lapkričio pradžioje fiksuotas mažesnis nei buvo spalio 1-ąją bedarbių skaičius, išskyrus vienintelę – Raseinių – savivaldybę, kurioje nedarbo rodiklis per mėnesį išliko nepakitęs – 12,1 proc. jos teritorijoje gyvenančių visų darbingo amžiaus žmonių. Užimtumo tarnybos padalinių Kauno apskrityje sąrašuose, prasidedant paskutiniajam rudens mėnesiui, buvo įrašytos 40 237 darbo paieškose dalyvaujančių piliečių pavardės. Per spalį įdarbinta 4016 asmenų, dar 456 pasirinko galimybę dalyvauti aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse. Tačiau per tą patį mėnesį registruotas nedarbas apskrityje sumažėjo tik 0,4 proc., – nuo 11,9 proc. iki 11,5 proc. (lapkričio 1-osios duomenimis).

Didžiausiu nedarbo rodikliu Kauno apskrityje vis dar išsiskiria Jonavos rajonas (13,7 proc.), mažiausiu – Birštonas (7,2 proc.). Kauno mieste, prasidedant lapkričiui, darbo ieškojo 21 400 Užimtumo tarnyboje užsiregistravusių žmonių, o spalį jį susidaro 2324 kauniečiai. Taip pat – 571 žiedu miestą juosiančio Kauno rajono gyventojas. Šio rajono savivaldybėje, prasidedant lapkričiui, darbo ieškančiųjų sąrašuose buvo 6803 žmonių pavardės.

Neabejotina, kad Vilniaus apskrityje darbo ieškantiesiems įsidarbinti šansų šiek tiek daugiau nei kitose šalies apskrityse, tarp kurių yra ir Kauno. Užimtumo tarnybos duomenimis, lapkričio 1-ąją Vilniaus apskrityje nedarbo rodiklis buvo 10,3 proc., o Vilniaus mieste – 10,1 proc. (ir tai – mažiau už šalies vidurkį). Sunkesnės darbo paieškos gali būti Šalčininkų rajone, kur darbo ieško 12,1 proc. darbingo amžiaus gyventojų (per spalį jų padaugėjo 0,4 proc.).