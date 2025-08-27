Šimonytė apie premjerės ketinimus: kažkas pasirengęs nuskausminti mokesčių mokėtojų kišenes

Pasak I. Šimonytės, toks sumanymas – ne tik kad brangus malonumas valstybei, bet ir neduosiantis realios naudos.
„Ar toks sprendimas padidins valstybės galimybes priimti sprendimus valdant įmonę? Ne, nes valstybė ir dabar turi 75 procentus akcijų, taigi, pajėgi priimti visus sprendimus, susijusius su strateginiais klausimais, – socialiniame tinkle aiškino ekspremjerė I. Šimonytė. – Kiek tai kainuos? Sunku pasakyti tiksliai, bet kalbame turbūt apie 500 milijonų eurų (jeigu vertinsime šią minutę su 25–30 proc. premija, nes nepanašu, kad rinkos dalyviai šiuo planu tikėtų. Jeigu tikėtųsi išpirkimo, sumos atrodytų įspūdingiau), kurių atliekamų biudžete nėra. Jeigu jų būtų, tikrai išmintingiau juos panaudoti gynybos tikslams“.
Pasak konservatorės, teoriškai įmonė gali susipirkti savo akcijas ir susimažinti kapitalą. Tačiau iškart paprieštarauja teigdama, jog tuomet įmonė ne tik nebus pajėgi vykdyti Nacionalinės energetikos strategijos, bet dar ir negalės mokėti valstybei dividendų pakankamai ilgą laiką.
Šiandien rytą, rugpjūčio 27-ąją, išsakytą I. Ruginienės mintį dėl „Ignitis Grupės“ akcijų išpirkimo ekspremjerė įvardijo kaip mokesčių mokėtojų kišenės nuskausminimą.
„Tad už šio „galimybių ieškojimo“ labiausiai reikia ieškoti tikslo, vardan kurio kažkas yra pasirengęs nuskausminti mokesčių mokėtojų kišenę bent 500 mln. eurų. Ir tie tikslai gali būti įvairūs – nuo noro brangiai parduoti savo turimas akcijas (čia būtų toks buitinis žulikizmas) iki noro sužlugdyti Nacionalinę energetikos strategiją, nepaisant ponios Ruginienės pažadų mūsų frakcijoje, kad darbai bus tęsiami (ir čia jau būtų antivalstybinė veikla), – aštrių žodžių negailėjo I. Šimonytė. – Žinant, kas šioje koalicijoje labiausiai skėryčiojasi prieštaraudami viskam, kas daro Lietuvos energetiką saugesne ir stipresne, nestebintų nė vienas atsakymas. Bandykim tikėtis, kad G. Nausėdai užteks supratimo negriauti to, kuo pats taip mėgo girtis“.
Seime – plojimai
Primename, kad šiandien naujai paskirta premjerė I. Ruginienė pranešė, jog bus ieškoma galimybių, kaip valstybei išpirkti jos kontroliuojamos „Ignitis grupės“ akcijas iš privačių valdytojų.
Pasak jos, detalių išpirkimo žingsnių nenumatyta: „Tai dar naujas dalykas“.
Vėliau, po patikslinimo, kad tokios nuostatos pirmadienį pasirašytoje koalicijos sutartyje nėra, I. Ruginienė teigė, kad dėl „Ignitis grupės“ mažumos akcijų išpirkimo dar bus deramasi, šis klausimas gali atsirasti Vyriausybės programoje.
Iniciatyvą ieškoti galimybių išpirkti energetikos grupės akcijas iš privačių valdytojų, pasak paskirtosios premjerės, pasiūlė koalicijos partneriai – „aušriečiai“ ir „valstiečiai“.
I. Ruginienė Seime antradienį taip pat pažadėjo diskutuoti dėl to, kad „Ignitis grupę“ pilnai valdytų valstybė.
„Turėsime irgi turėti diskusiją, kaip pačią įmonę sugrąžinti visa apimtimi atgal į valstybes rankas“, – prieš parlamentarams apsisprendžiant dėl jos skyrimo premjere teigė I. Ruginienė.
Tada Seimo salėje pasigirdo plojimai.
Lavina komentarų
I. Ruginienei pareiškus, kad bus ieškoma galimybių, kaip valstybei išpirkti jos kontroliuojamos „Ignitis grupės“ akcijas iš privačių valdytojų, laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad dėl to nereikėtų daryti radikalių ir skubių sprendimų.
„Šituo klausimu nereikėtų pernelyg sujautrinti tam tikrų elementų, bet pats akcijų skaičius, jų turėjimas ar neturėjimas, savaime nesprendžia problemos. Yra kiti klausimai, kur mes turime tam tikrą pusiau monopolininko vaidmenį „Igničio“ asmenyje, ir jie netgi prieš listingavimą akcijų taip pat buvo aktualūs“, – sakė Ž. Vaičiūnas.
Netrūko komentarų ne tik politinėjė arenoje, bet ir feisbuke: „Na, kaip – tokie pareiskimai tikrai kilstels akcijų kainą“. O kitas komentatorius rėžė tiesiai šviesiai: „Taigi ta Inga prisipažino nesanti labai protinga. Kam stebėtis, kad daro populistinio antivakserinio stiliaus nesąmones? O pagal pareigas ir angažuotumą juk privalo atlikti kažką „kairuoliško“.
„Absurdas! Šalia 4 darbo dienų savaitės ir kitų nesąmonių…“, – teigė dar vienas, matyt, I. Šimonytei pritariantis, pilietis.
„Nelabai kas tiki, kad tų galimybių bus surasta, kol kas +0,24 proc. apie nieką“, – antrino feisbuke internautai. Visi juk turime teisę išsakyti savo nuomonę, I. Šimonytė ją taip pat išreiškė savo įžvalgas. Laikas parodys, ar aistras socialiniuose tinkluose sukėlusi I. Ruginienės žinia dėl „Igničio“ akcijų – tikrai apie nieką?! O gal šuo pakastas kur kas giliau ir tokie ketinimai pasiteisins, ir tai įvyks be gyventojų kišenių nuskausminimo...
