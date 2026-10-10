Seime – siūlymas: našlių pensija sudarytų 30 proc. mirusio sutuoktinio pensijos

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas įregistravęs šios frakcijos narys, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Kęstutis Bilius siūlo, kad našlių pensija sudarytų 30 proc. mirusio sutuoktinio gautos ar jam priklausiusios senatvės arba netekto darbingumo pensijos.
„Šiuo metu Lietuvoje mirus vienam iš sutuoktinių jo gaunama pensija nėra toliau mokama likusiam gyvam iš sutuoktinių. Likęs gyvas sutuoktinis gauna tik savo pensiją bei nustatyto dydžio bazinę našlių pensiją. (...) Dėl to neužtikrinamas socialinis teisingumas ilgus metus bendrą šeimos ūkį kūrusiems sutuoktiniams“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
„Aušriečių“ teigimu, pritarus jų iniciatyvai Lietuvos socialinės apsaugos modelis priartėtų prie kitų Europos Sąjungos (ES) šalių, pavyzdžiui, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos praktikos.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų.
Šiuo metu įstatyme mirusio sutuoktinio senatvės pensijos paveldėjimas nėra numatytas.
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas kartu su K. Biliumi teikia parlamentarai Karolis Neimantas, Martynas Gedvilas, Vytautas Jucius, Daiva Petkevičienė.
Anot „Sodros“, nuo 2026 metų našlių pensijos bazinis dydis – 46,46 euro.
Kiekvienais metais nuo sausio 1 dienos našlių pensijos bazinis dydis indeksuojamas pagal patvirtintą indeksavimo koeficientą.
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