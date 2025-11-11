Seime – iniciatyva saugoti vartotojus nuo „žaliojo smegenų plovimo“

Parlamentas antradienį po svarstymo, 92 Seimo nariams balsavus už ir vienam susilaikius, pritarė tokioms Vyriausybės teiktoms Civilinio kodekso ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pataisoms. Dėl jų priėmimo Seimas turės balsuoti dar kartą.
Pakeitimais siūloma ekologiškumą nurodančius teiginius įtraukti į nesąžiningos veiklos sąrašą taip apibrėžiant, jog produktų apibūdinimai „nekenkiantis aplinkai“, „tausojantis aplinką“, „žalias“, „palankus gamtai“ ir panašiai jų nepagrindus gali apgauti vartotojus ir paskatinti juos įsigyti produktą, kurio kitu atveju jis nebūtų nusipirkęs.
Tokie teiginiai nebūtų laikomi vartotojų klaidinimu, jei pardavėjas objektyviais bei viešais ir patikrinamais duomenimis įrodytų, jog prekė iš tikrųjų yra ekologiška.
Pakeitimais taip pat siūloma įpareigoti pardavėjus informuoti apie prekių patvarumą, galimybes gauti atsargines jų dalis bei jas sutaisyti. Viliamasi, jog tai skatins tvarų vartojimą bei gamybą.
„Vartotojams bus sudarytos tinkamesnės sąlygos prisidėti prie tvaresnių vartojimo modelių ir mažesnio neigiamo poveikio aplinkai“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.
Pataisomis siekiama į nacionalinę teisę perkelti ES direktyvą, užtikrinančią, jog vartotojai gautų teisingą, aiškią ir patikimą informaciją apie prekių tvarumą, bei skirtą kovoti su „žaliuoju smegenų plovimu“.
Naujausi komentarai