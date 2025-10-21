Seimas svarstys, ar kelti pareiginės algos dydį

Šis dydis dabar siekia 1785,4 eurų, jis buvo susietas su 2022 m. vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu.
Preliminariais skaičiavimais, atlyginimo baziniam dydžiui padidinti (0,7 proc.) iš valstybės biudžeto prireiks apie 48,9 mln. eurų per metus.
Už projektą antradienį balsavo 72 Seimo nariai, prieš buvo 10, susilaikė 18 parlamentarų.
Siūlymą toliau svarstys Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK).
Toks pareiginės algos didinimas numatytas Vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės su profesinėmis sąjungomis pasirašytoje 2026–2028 metų nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje.
Pagal šią sutartį taip pat suderėta pratęsti socialinių garantijų darbuotojams galiojimą – suteikti 2 mokamų atostogų dienas per metus savišvietai arba savanorystei, taip pat – iki 10 darbo dienų mokymosi atostogas, paliekant už jas vidutinį darbo užmokestį (VDU).
Arba, pagal pasirinkimą, galima būtų rinktis iki 20 darbo dienų atostogos, paliekant už jas 50 proc. darbuotojo VDU.
Taip pat užtikrinama teisė sutrikus sveikatai ar suplanuotam vizitui į gydymo įstaigą gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas darbuotojo VDU.
Už profesinių sąjungų nariams nustatytas papildomų atostogų dienas bus mokama neviršijant darbo užmokesčio fondui skirtų lėšų – tam numatomas apie 2,2 mln. eurų per metus poreikis.
Nauja sutartis galioja nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.
Dėl jos derėtasi su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Respublikine jungtine profesine sąjunga.
Naujausi komentarai