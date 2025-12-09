Seimas kol kas nepriėmė PSDF biudžeto

Dėl jo priėmimo bus sprendžiama kitame parlamento posėdyje, nes antradienį Seimo salėje nebuvo pakankamai parlamentarų, o Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos prašymu galutinis balsavimas nukeltas į ketvirtadienį.
Dėl fondo biudžeto priėmimo balsavo tik 64 Seimo nariai, todėl jis negalėjo būti priimtas.
„Vyksta biudžeto priėmimas, o valdantieji taip kažkuo užsiėmę, jog negali ateiti ir už savo biudžetą prabalsuoti“, – po neįvykusio balsavimo Seime teigė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Širinskienė.
Numatoma, kad 2026-ųjų PSDF biudžeto rezervas bus 880,475 mln. eurų. Dirbančiųjų įmokos, administruojamos „Sodros“, arba pagrindinė PSDF biudžeto dalis sieks 2,9 mlrd. eurų – 9,9 proc. daugiau nei 2025 metais (95 proc. visų pajamų). Valstybės biudžeto asignavimai sieks 188,234 mln. eurų (4,4 proc. visų PSDF pajamų).
Daugiau nei 1,1 mlrd. eurų sieks valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus gyventojus. Prognozuojamas jų skaičius sieks virš 1,4 mln., už kiekvieną jų valstybė mokės 11 proc. daugiau nei šiemet – 780,69 euro per metus (2025 metais – 703,6 euro). Vidutinė dirbančiojo įmoka, numatoma, sieks 2168 eurus.
