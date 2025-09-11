Savivaldybių ir valstybės biudžetai pasipildė 34 mln. eurų

Per aštuonis šių metų mėnesius sudaryta 8,9 tūkst. žemės nuomos sandorių – 28 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Vien NŽT nuomos sandorių šiemet buvo aštuonis kartus daugiau nei jų sudarė savivaldybės.
NŽT per šį laiką įveiklino 16,2 tūkst. hektarų valstybinės žemės.
Šiemet patvirtinti 624 žemės reformos žemėtvarkos projektai – 40 proc. daugiau nei pernai, sudaryta 16 projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo sutarčių.
Prieš metus savivaldybėms perduotas maždaug 120 tūkst. ha valstybinės žemės valdymas – jos patikėjimo teise valdo 55 tūkst. hektarų suformuotos (45 tūkst. sklypų) ir 67 tūkst. ha nesuformuotos žemės, be to, jos perėmė dalį NŽT funkcijų ir gali savarankiškai spręsti žemėtvarkos klausimus.
Vyriausybė rugpjūčio pabaigoje pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui savivaldybėms perduoti valdyti valstybinę žemę kaimiškose vietovėse. Toks siūlymas bus teikiamas Seimui.
