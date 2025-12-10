Biudžeto korekcijos: padidins kai kurių sričių finansavimą

„Finansų ministerija, atsižvelgdama į Seimo narių teiktus pasiūlymus, kurių vertė – virš 450 mln. eurų, į dalį pasiūlymų atsižvelgė“, – posėdyje teigė ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Premjerės Ingos Ruginienės teigimu, kitų metų biudžeto projektas labai nesikeičia.
„Žemės ūkiui bus skirta papildomai lėšų – melioracijai ir kitoms reikmėms. Tokie labai smulkūs pakeitimai. Manome, kad Vyriausybės sudarytas biudžetas yra tvarus ir socialiai subalansuotas“, – žurnalistams po Vyriausybės posėdžio sakė I. Ruginienė.
„Ne visi yra patenkinti, biudžetas yra įtemptas, turime labai nemažą įsipareigojimą gynybai, bet labai tikiuosi, kad rytoj Seimo nariai jį patvirtins“, – pridūrė premjerė.
Anot finansų ministro, pritarta socialdemokrato Algirdo Syso gruodžio 9 dienos pasiūlymui sumažinti 2026 metų valstybės biudžeto pajamas iš akcizų 22,7 mln. eurų, nes Seimas iki biudžeto priėmimo nespės pritarti kai kurių parlamentarų siūlymui nuo kitų metų vidurio padidinti akcizus alkoholiui ir tabakui.
„Kaip žinome, buvo Seimo narių iniciatyva didinti kai kurių tabako produktų ir etilo alkoholio akcizo tarifą nuo 2026 metų antro pusmečio, tačiau šis pasiūlymas turbūt nebus priimtas iki biudžeto priėmimo, todėl Seimo narys pateikė siūlymą jį atsiimti“, – sakė ministras.
Dėl to 2027 metais suplanuotos biudžeto pajamos mažės 58,28 mln. eurų, 2028 metais – 58,3 mln. eurų, kartu mažinant Valstybės gynybos fondui 2026 metais skiriamas lėšas atitinkamai 1,8 mln., 4,9 mln. ir 4,9 mln. eurų.
Tačiau nuspręsta iš dalies pritarti „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir kitų frakcijos narių siūlymui ir skirti papildomai 15 mln. eurų Žemės ūkio ministerijai melioracijos sistemoms atnaujinti ir remontuoti.
R. Žemaitaitis antradienį sakė, kad valdantieji kol kas nepasiekė galutinio sutarimo dėl valstybės biudžeto – vis dar trūksta apie 25–27 mln. žemės ūkiui bei apie 700 tūkst. eurų aplinkosaugininkų atlyginimams.
Trečiadienį taip pat pritarta švietimo ministrės Ramintos Popovienės siūlymui, kad ministerija turėtų teisę iš savo asignavimų skirti lėšų savivaldybių ir valstybinėms mokykloms apmokėti išlaidas, susijusias su dalyvavimu Lietuvos moksleivių dainų šventėje.
Visiems kitiems parlamentarų siūlymams Vyriausybė nepritarė.
Pasak finansų ministro, Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitą numatoma padidinti iki 7,79 mlrd. eurų. Kitąmet sukauptas 2025– 2026 metų valdžios sektoriaus grynųjų išlaidų augimas 0,4 proc. BVP viršija jo ribas.
