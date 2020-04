S. Krėpšta: jei dezinfekcinio skysčio kaina būtų reguliuota, dabar jo turėtume mažiau

„Prezidentas neprieštarauja kainų reguliavimo galimybei nepaprastosios padėties metu, taip, kaip numatė Seimas. Šiuo metu tokioje situacijoje negyvename. Prezidentas nepritarė, kad kainos galėtų būti reguliuojamos ekstremalios situacijos metu – tokia situacija, kurioje gyvename.

Šis reguliavimas, nors jo ir tikslas turėti protingas ir vartotojams palankias kainas, deja, jis nenuveda į tą tikslą. Daugeliu atvejų tai sukurtų priešingus efektus, nes tiesiog sureguliavus kainas žemame lygyje neliktų produktų ir paslaugų, kurių kainos yra reguliuojamos“, – „Žinių radijo“ laidoje „Pozicija“ sakė S. Krėpšta.

Jo teigimu, jei dezinfekcinio skysčio trūkumas būtų sprendžiamas tokiu būdu, šiuo metu neturėtume tokios jo pasiūlos, o jo kainos būtų didesnės.

Simonas Krėpšta. M. Morkevičiaus / ELTOS nuotr.

„Mes jau turime pavyzdžių. Turėjome dezinfekcinio skysčio krizę, jo kainos buvo didelės, tačiau ėmus pasiūlą skatinančių veiksmų, buvo suteiktos 45 naujos licencijos dezinfekcinio skysčio gamybai, mes matome, kad per kelias savaites to skysčio kaina nukrito per pusę. Jeigu būtume pasirinkę ne didinti pasiūlą, kaip siūlo prezidentas, teikdamas veto, bet reguliuoti tos trūkstamos prekės kainą, net neabejoju, kad neturėtume 45 naujų gamintojų ir šiuo metu turėtume žymiai mažesnį prieinamumą prie šios prekės ir, tikėtina, didesnę kainą“, – teigė S. Krėpšta.

„Kaip kiekvieną ligą reikia gydyti savais vaistais, taip kiekvieną ekonominę problemą reikia spręsti efektyviomis priemonėmis“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo grąžina Seimui pakartotinai svarstyti priimtus Civilinės saugos, Nepaprastosios padėties įstatymo ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymų pakeitimus.

Prezidento nuomone, valstybinis kainų reguliavimas galimas tik išimtiniais atvejais, kai reikia ypatingų – nepaprastų priemonių, pavyzdžiui, šalyje paskelbus nepaprastąją padėtį.

Šalies vadovas taip pat atkreipė dėmesį, kad rengiant Civilinės saugos įstatymo pakeitimus nebuvo atliktas išsamus numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

Atsižvelgdamas į išvardytus siūlomo naujo teisinio reguliavimo trūkumus, prezidentas siūlo Seimui svarstyti naujus Civilinės saugos įstatymo pakeitimus, kurie numato pareigą Vyriausybei, nustačius galimo būtinų prekių ar paslaugų trūkumo riziką, imtis ūkinę veiklą ir atitinkamų prekių ar paslaugų tiekimą skatinančių ir prieinamumą didinančių priemonių.