Premjerės patarėjas: Baltarusija laiko mūsų vežėjus ir jų turtą įkaitais

„Baltarusijos režimas toliau renkasi sprendimus, neturinčius nieko bendra su situacijos deeskalacija. Lietuvos ir kitų valstybių verslai toliau laikomi įkaitais – vietoje to, kad vilkikams būtų leista vykti per Medininkus ar problemą spręsti praleidžiant juos per Šalčininkų pasienio kontrolės punktą (PKP), jie nukreipiami prie dar vieno uždaryto punkto“, – Eltai sakė I. A. Dobrovolskas.
„Primenu, kad Lietuvos ir Baltarusijos PKP uždaryti dėl hibridinės atakos iš Baltarusijos pusės – jos padarinius matėme ir penktadienį, kai trumpam teko uždaryti Vilniaus oro uostą. Šią situaciją sukūrė pati Baltarusija – ji laiko mūsų vežėjus ir jų turtą įkaitais, o sprendimų nesiima. Lengviausias kelias išspręsti tai, kas vyksta dabar, yra šalies, kuri viską ir pradėjo – Baltarusijos – rankose“, – akcentavo jis.
Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija (URM) paskelbė, jog šios valstybės pusėje, pasienyje su Lietuva, susikaupė daugiau nei 1 tūkst. šios šalies krovininių transporto priemonių.
Pasak Baltarusijos URM, siekiant užtikrinti šių transporto priemonių, daugiausia susikaupusių Kamenny Log ir Benyakony kontrolės punktų privažiavimo keliuose, saugumą ir apsaugą, šios transporto priemonės bus perkeltos į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles Kotiovkos kontrolės punkto teritorijoje.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Dėl šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
