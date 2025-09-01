Premjerė pristatė būsimą valstybės biudžetą

„Mes suprantame, kas yra biudžetas – šiai dienai yra formuojamas 2026 metų biudžetas, jis dar atkeliaus į parlamentą, tai tikrai matysite, kad mes siekiame tvaraus biudžeto, siekiame jį planuoti taip, kad neviršytume 3 proc. deficito“, – atsakydama į liberalės Viktorijos Čmilytės-Nielsen klausimą Seimo posėdžių salėje trečiadienį kalbėjo I. Ruginienė.
Pasak jos, svarbu, kad kiekvienas šalies gyventojas žinotų, kur yra išleidžiamos jo sumokėtų mokesčių lėšos, valstybės paslaugos būtų kokybiškos ir atlieptų gyventojų lūkesčius. Tam, politikės teigimu, valdantieji ketina stiprinti valstybinį sektorių.
„Ne paslaptis, kad ypatingai socialdemokratai visada deklaravo šitą siekį, kad (…) valstybės sektorius būtų stiprinamas ir būtų didinami jo pajėgumai“, – teigė I. Ruginienė.
Galiojant Mastrichto kriterijams, Europos Sąjungos (ES) šalys turi išlaikyti mažesnį nei 3 proc. nuo BVP biudžeto deficitą bei neturėti didesnės nei 60 proc. BVP dydžio skolos.
2025–2027 metų valstybės biudžeto projektas Seimui bus teikiamas trečiadienį prasidėjusioje rudens sesijoje.
Jau skelbta, kad valdžios sektoriaus skola šiemet 2025 m. turėtų sudaryti apie 44,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), deficitas – 3 proc. BVP.
