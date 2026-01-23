Kasčiūnas kritikuoja Ruginienės svarstymus apie NATO ateitį

„I. Ruginienė savo interviu neatsakingai hipotetiškai svarsto apie JAV pasitraukimą iš NATO. Tarsi ramindama Vyriausybės vadovė sako, kad yra ir planas B, ir C tokiam atvejui“, – penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė konservatorių lyderis.
Penktadienį „Delfi“ paskelbtame interviu I. Ruginienė teigė, jog dėl NATO ateities tikėtini visi scenarijai.
„Visi scenarijai yra tikėtini, dėl to ir yra planas A, B, C. (...) Pirmas scenarijus yra tas, kad NATO išliks. (...) Planas B... Hipotetiškai, jei įvyksta blogiausias scenarijus ir Grenlandija yra užpulta, nors man atrodo, kad tas, kas saugo demokratiją – Amerika – ne kartą pasisakė, kad yra už demokratiją. Bet jei hipotetiškai atsitinka tas blogesnis scenarijus, tai NATO, be abejo, pakimba ant plauko“, – teigė ji.
Be kita ko, L. Kasčiūnas teigė šį klausimą su opozicinėmis Seimo frakcijomis sieksiantis aptarti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje.
„Norėdami sužinoti premjerės planą B ir C, artimiausiu metu opozicinės frakcijos kreipsimės į NSGK ir kviesime Vyriausybės vadovę tuos jos planus pristatyti“, – nurodė jis.
Anot jo, atsakingas pareigas einantys asmenys „neturėtų leistis į tokius svarstymus“.
„Premjerė iš tiesų neturi nei plano B ar C. Viskas labai paprastas: jei plano A nebėra (JAV pasitraukia iš Europos kaip kontinento saugumo ramstis), visas mūsų gynybos planavimas turi būti iš esmės peržiūrėtas“, – teigė L. Kasčiūnas.
„Iš esmės tai reikštų visai kitokį požiūrį į visuotinę ir teritorinę gynybą, valią gintis, visuomenės įsitraukimą, o fortifikacijos ir gynybinės linijos kūrimas pasienyje jau dabar turėtų tapti realybe, bepiločių orlaivių pajėgumų kūrimas ir kovos su bepiločiais orlaiviais programa jau turėtų būti mūsų prioritetų viršūnėje“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį atsitraukė nuo grasinimų jėga perimti Grenlandiją iš sąjungininkės Danijos, paskelbdamas nekonkretų susitarimą dėl šios Arkties teritorijos saugumo užtikrinimo.
Anksčiau JAV lyderis grasino įvesti muitus Daniją dėl Grenlandijos aktyviai palaikančioms Europos šalims, tačiau ir nuo šio grasinimo atsitraukė.
Tuo metu reaguodamas į ankstesnius D. Trumpo grasinimus Europos Parlamentas sustabdė prekybinio susitarimo su JAV įgyvendinimą.
