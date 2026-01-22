Premjerės patarėjas: Lietuva nesvarsto baltarusiškų trąšų vežimo klausimo

„Europarlamentaras yra laisvas turėti savo nuomonę ir ją skleisti, tačiau, kaip ne kartą yra minėta, Lietuva nesvarsto baltarusiškų trąšų vežimo klausimo ir nėra gavusi net jokių užuominų apie tai iš savo strateginių partnerių“, – Eltai sakė Vyriausybės vadovės patarėjas.
„Lietuvoje užsienio politiką vykdo prezidentas kartu su Vyriausybe, tuo viskas ir pasakyta“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, duodamas interviu naujienų portalui Lrt.lt, V. P. Andriukaitis kalbėjo, jog baltarusiškos trąšos galėtų būti vežamos per Lietuvą, mainais tariantis dėl galimybės per Baltarusiją į Klaipėdos uostą gabenti Ukrainos birius krovinius.
Šiuo metu tarptautiniame arbitražo teisme nagrinėjamas Baltarusijos valstybinės kalio trąšų gamintojos „Belaruskalij“ ieškinys Lietuvai, kuriuo bendrovė siekia prisiteisti 12 mlrd. eurų nuostolių dėl nutrauktos tranzito sutarties.
„Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) šią sutartį nutraukė pagal 2022 m. priimtą Vyriausybės sprendimą, kuriame teigiama, jog „Belaruskalij“ kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, iki tol tranzitas turėjo vykti iki 2023-iųjų pabaigos.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodžio viduryje Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) specialusis pasiuntinys Baltarusijoje Johnas Coale‘as pranešė, kad Jungtinės Valstijos naikina sankcijas Baltarusijos kalio eksportui. Jis taip pat pažymėjo, kad diskusijos dėl sankcijų bus tęsiamos ir toliau.
JAV sankcijos baltarusiškoms trąšoms įsigaliojo 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos neteisėtai laimėjo Aliaksandras Lukašenka.
Tuomet visi JAV fiziniai ir juridiniai asmenys privalėjo užbaigti sandorius su Baltarusijos kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“.
2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir Europos Sąjunga (ES).
