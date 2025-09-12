Premjerė dėl pensijų indeksavimo: „Sodros“ rezervą galima būtų naudoti jau kitąmet

Anot jos, kokios šio milijardinio rezervo galimybės prisidėti prie pensijų didinimo, paaiškėtų parengus 2026-ųjų valstybės biudžeto projektą.
„Galėtų ir 2026-aisiais – „Sodros“ rezervas absoliučiai gali tą pakelti (būti naudojamas didinti pensijas – BNS). Tiesiog esmė yra tame, kad „Sodros“ rezervas yra bendro katilo dalis. Ir jeigu norime tvaraus biudžeto ir neišlipti iš 3 proc. (deficito – BNS), tai „Sodros“ rezervas irgi tame groja labai svarbų vaidmenį“, – interviu BNS penktadienį sakė I. Ruginienė.
„2026-aisiais galbūt nedaug, po to galbūt šuolį daryti 2027-aisiais. Turime įsidėlioti tuos procentus pagal tai, kaip išgali mūsų biudžetas“, – kalbėjo ji.
I. Ruginienė pakartojo norinti labiau indeksuoti senatvės pensijas.
„Noriu spartinti, bet turiu susižiūrėti ir sužaisti su visu biudžetu. Dabar yra mano paskaičiavimai keturiems metams. Galbūt tuos procentus reikės koreguoti, nes nežinome, turime vis iškylančius įsipareigojimus, kaip dabar sveikatos priežiūros sektoriuje – ten tiesiog yra katastrofa“, – teigė I. Ruginienė.
Paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė yra sakiusi, kad kelių milijardų eurų „Sodros“ rezervas galėtų būti mažesnis, o dalis jo galėtų būti naudojama sparčiau didinti senatvės pensijas.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę pasiūlė papildomam pensijų indeksavimui skirti bent 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio.
Dabar visas „Sodros“ rezervas skirtas pasiruošimui krizinėms situacijoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, dabar jis siekia apie 3,644 mlrd. eurų, o kitų metų kovą turėtų išaugti iki 4,396 mlrd. eurų.
Naujausi komentarai