Premjeras dėl pensijų fondų turi kategorišką nuomonę: reikia pasitikėti žmonėmis

„Klausimas pagrindinis šiandieną diskutuojamas, ar vistik numatyti tam tikrą sąlygų kažkokį sąrašą dėl pasitraukimo, ar vistik pasitikėti žmonėmis ir visuomene, leisti jiems pasitraukti iš pensijų kaupimo tada, kai jiems tai atrodo reikalinga. Aš būčiau linkęs pasisakyti už pastarąjį variantą, atitinkamai šiek tiek balansuojant, jeigu yra pasitraukiama nelaukiant priešpensijinio amžiaus“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė G. Paluckas.

„Reikėtų nuo sukauptos sumos sumokėti GPM, nes panašu, kad kitoms reikmėms tie pinigai bus naudojami, ir atitinkamai likus vis mažiau laiko iki pensijos tas gyventojų pajamų mokestis vis mažėtų, o sukakus pensijiniam amžiui apskritai, be jokios abejonės, jokio GPM išmokamai sumai nebūtų“, – pabrėžė premjeras.

G. Paluckas taip pat pakartojo, kad jo nuomone, automatinio įtraukimo į pensijų kaupimo sistemą turi nelikti.

(...) automatinio įtraukimo turi nelikti, galėjimas pasiimti savo pinigus sukakus pensijiniam amžiui taip pat privalo būti.

„Šiuo metu kaip tik vyksta diskusija su socialiniais partneriais, su rinkos dalyviais, taip pat su Pensijų fondų asociacija, kad įvertintume bet kokio sprendimo poveikį, (...) tačiau pirmiausia bus vykdomi tie įsipareigojimai, kurie yra įrašyti Vyriausybės programoje, – tai automatinio įtraukimo turi nelikti, galėjimas pasiimti savo pinigus sukakus pensijiniam amžiui taip pat privalo būti, tai yra neturi būti nukreipiama automatiškai į vieną ar kitą išmokos rūšį, periodinę ar anuiteto pasirašymą“, – aiškino G. Paluckas.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį interviu BNS pabrėžė, kad antrosios pensijų pakopos sistema turėtų būti lankstesnė, suteikti daugiau galimybių jos dalyviams, Jis siūlo galimybę kartą per kaupimo laikotarpį atsiimti iki 25 proc. sukauptų lėšų, o esant tam tikroms sąlygoms atsiimti visą sukauptą sumą.

Šios priemonės, anot G. Nausėdos, leistų sumažinti žmonių baimes dėl prieigos prie savo lėšų ir padidintų pasitikėjimą sistema.

G. Palucko Vyriausybės programoje numatyta panaikinti automatinį gyventojų įtraukimą į antros pakops fondus kartu leidžiant neribotam laikui sustabdyti įmokas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau BNS teigė esanti pasiryžusi keisti buvusios Vyriausybės parengtą tvarką dėl pasitraukimo iš šių fondų, tačiau teks rasti balansą tarp norinčiųjų likti ir norinčiųjų pasitraukti. Be to, ji mano, jog dalyvavimas šioje sistemoje turi būti savanoriškas, be automatinio įtraukimo.

Konstitucinis Teismas (KT) pernai kovą nusprendė, kad įstatyme nenumatyta galimybė žmonėms nutraukti pensijų kaupimo sutartį dėl svarbių priežasčių prieštarauja Konstitucijai.