Pradedamos demontuoti elektros linijos su Rusija atramos

Pirmadienį pradedamos demontuoti linijos Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (HAE)–Sovetskas atramos.

Pirmųjų atramų demontavimas bus šiuo metu vykstančių elektros linijos Kruonio HAE–Bitėnai statybų dalis, tuo metu kitų linijų demontavimui bus skelbiami viešieji pirkimai.

Baltijos šalims vasario 8-ąją atsijungus nuo rusiškos elektros sistemos ir vasario 9-ąją susijungus su Europos tinklais, elektros linijos su Rusija ir Baltarusija tapo nebereikalingos. Kitą dieną po sinchronizavimo buvo nukirpti ir išmontuoti keturių su šiomis valstybėmis iki atsijungimo veikusių linijų laidai.

Pasak „Litgrid“, iki atsijungimo nuo rusiškos sistemos veikusių dviejų elektros linijų su Kaliningrado sritimi (Bitėnai–Sovetskas, Kruonio HAE–Bitėnai) bei vienos su Baltarusija (Ignalinos atominė elektrinė–Pastovys) laidai bus demontuoti per artimiausius dvejus mėnesius.

Likusių linijų laidų demontavimas per valstybių sienas buvo atliktas atliktas seniau, be to, atliekant susijusius projektus buvo pradėti ir dalies atramų išmontavimo darbai. Pavyzdžiui, dar 2019 metais buvo visiškai demontuota elektros perdavimo linija su Baltarusija Ignalinos AE–Minskas.

Visas elektros linijas su Rusija ir Baltarusija planuojama baigti demontuoti iki 2026 metų pabaigos.

Iš Lietuvoje pastaraisiais metais buvusių vienuolikos linijų su Baltarusija pastaruoju metu veikė tik viena, iš šešių su Kaliningrado sritimi – trys.