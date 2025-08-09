Tačiau mainais Ukraina turėtų perleisti Rusijai visą Donbaso regioną ir Krymą.
JAV, anot „Bloomberg“, dabar mėgina gauti Ukrainos ir Europos partnerių pritarimą planui. Tačiau, remiantis pranešimu, JAV derybininkai patys kol kas netiki, kad tai gali pavykti.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat turėtų išvesti pajėgas iš dar Ukrainos kariuomenės kontroliuojamų Donecko ir Luhansko sričių teritorijų.
Kyjivas neseniai dar kartą atmetė galimybę perleisti teritorijas Rusijai. Iki šiol JAV mėgino gauti pritarimą paliauboms prieš derantis dėl galimo teritorijų atidavimo. Šiuo metu diskutuojamo scenarijaus atveju būtų atvirkščiai.
Remiantis minėtu planu, Maskva šiek tiek nukryptų nuo ankstesnės savo pozicijos. Kremlius iki šiol reikalavo, kad ir Chersonas bei Zaporižia visiškai pereitų jo žinion. Šios sritys, remiantis Rusijos konstitucija, jau dabar laikomos Rusijos valstybės teritorija, nors jų rusai visiškai nekontroliuoja.