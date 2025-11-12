 Planuojantiems atostogas – naudingi patarimai: įvardijo, kuriais mėnesiais prarasite pinigų

Planuojantiems atostogas – naudingi patarimai: įvardijo, kuriais mėnesiais prarasite pinigų

„Jei planuojate 2026 metų atostogas, tai reikėtų žinoti“, – teigia Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija.

 „Dėl pasirinkimo, kada atostogauti 2026 m., „žirklės“ yra nuo +59 € iki −102 €, jei alga iki mokesčių yra 2000 € ir atostogaujama 10 darbo dienų“, – feisbuke rašė asociacija.

Palankiausi mėnesiai atostogauti – kovas, balandis ir liepa (max +59 €).

Mažiausias atostogų vidurkis būtų už sausį, vasarį ir lapkritį (max −102 €).

Ši taisyklė galioja tik tada, kai darbuotojo alga kiekvieną mėnesį vienoda ir jis negauna priedų ar priemokų už: viršvalandžius, naktinį darbą, darbą per šventes ar išeigines, kitas išmokas, keičiančias vidurkį.

„Kitais atvejais didesnę įtaką turi praėjusių mėnesių darbo užmokesčio su priedais suma. Jei 2026 metais alga didėja – geriausia atostogauti po trijų mėnesių nuo algos padidėjimo, todėl kovas bus palankus mėnuo tik tada, jei nuo sausio alga nesikeičia, – rašė Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija. – Nuo 2026 m. minimali mėnesio alga didėja 11,1 proc. – nuo 1038 € iki 1153 €, todėl daugumos darbuotojų atlyginimai bus didesni nei gruodį. Nebent įmonė pradeda užsidarymo veiksmus ir nebegali didinti algų.“

