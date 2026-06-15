Pirmadienį baigia galioti dyzelino akcizo lengvata

Dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje Vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dyzelino litrą atpiginti 5 centais.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau sakė, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Pasak jo, ji nėra taikli, jos efektas mažas.
Ketvirtadienį ministras sakė, kad Vyriausybė ieškos sprendimo, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dyzelino akcizo. Jis tikisi rasti sprendimą priimant 2027 metų biudžetą.
Tuo metu grupė Seimo narių žadėjo siūlyti iki spalio pratęsti šią lengvatą, bet Seimui pataisos dar nepateiktos.
Dyzelino kaina praėjusią savaitę siekė apie 1,9-2 eurus už litrą.
2024 metais akcizai trejiems metams buvo padidinti siekiant didinti finansavimą krašto apsaugai.
Dabartinė valdančioji koalicija jau pernai rudenį buvo užsibrėžusi laikinai stabdyti degalų akcizų didinimą, numatytą konservatorių ir liberalų Vyriausybės patvirtintame trejų metų plane. Tuomet dar kandidatas į finansų ministrus K. Vaitiekūnas irgi sakė, kad tai galėtų būti taikoma tik dyzelinui.
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