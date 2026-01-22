Konkurencijos taryba aiškinsis „Treatwell LT“ paslaugų skaidrumą

Institucija sausio 20 dieną pradėjo tyrimą gavusi „Treatwell LT“ verslo kliento, valdančio grožio saloną, pareiškimą ir savo iniciatyva patikrinusi bendrovės skelbiamas bendradarbiavimo sąlygas, pranešė taryba.
Pasak pranešimo, klientas skundėsi, kad „Treatwell LT“ jam taikė komisinį mokestį už naujo kliento atšauktus arba neįvykusius vizitus salone tariamai padaugėjus tokių atvejų. Bendrovė klientui išsiuntė pranešimą, kad jeigu minėtų atvejų sumažėtų per 90 dienų stebėjimo laiką, mokestis būtų panaikintas.
„Ši ir kitos aplinkybės, dėl kurių „Treatwell LT“ gali taikyti mokestį ir jį panaikinti, nėra nurodomos bendrovės skelbiamose verslo bendradarbiavimo sąlygose. Konkurencijos taryba įtaria, kad ne tik minėtos, bet ir kitos sąlygų nuostatos, pavyzdžiui, reitingo nustatymas, tarpininkavimo paslaugų verslo klientams nutraukimas, prieiga prie duomenų, gali pažeisti ES reglamento reikalavimus, todėl pradėjo tyrimą“, – rašoma pranešime.
Taryba pabrėžia, kad yra pagrindo įtarti galimą ES reglamento, kuriuo siekiama didinti verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumą ir skaidrumą, pažeidimą, tačiau tai nereiškia, kad toks pažeidimas padarytas.
Be to, taryba atkreipia dėmesį, kad verslo klientams taikomos tokių paslaugų sąlygos turi būti išsamios, surašytos paprastai ir suprantamai.
Naujausi komentarai