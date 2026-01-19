Pasiektas suvartojimo rekordas pakoregavo ir elektros kainą

Bendrovės duomenimis, Latvijoje sausio 12–18 d. elektros kaina buvo tokia pati kaip Lietuvoje, o Estijoje ji siekė 157 eurus už MWh.
„Žemos temperatūros reikšmingai prisideda prie elektros rekordų, nes poreikis šildytis didėja, o elektrinių šildymo prietaisų efektyvumas tokiomis sąlygomis mažėja – šilumos siurbliai vartoja daugiau elektros pagaminti tam pačiam šilumos kiekiui“, – pranešime teigia „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Skelbiama, kad elektros poreikis Lietuvoje praėjusią savaitę išaugo 4 proc. iki 348 gigavatvalandžių (GWh). Vietos elektrinės šalyje užtikrino 57 proc. elektros energijos poreikio. Bendrai Lietuvoje per savaitę buvo pagaminta 199 GWh elektros energijos – 20 proc. daugiau nei prieš savaitę, kai generacija siekė 165 GWh.
Daugiausia elektros šalyje praėjusią savaitę gamino vėjo elektrinės, jų gamyba augo 22 proc. iki 99 GWh. Tuo metu prie perdavimo tinklo prijungtų šiluminių jėgainių gamyba padidėjo 28 proc. ir siekė 70 GWh, hidroelektrinės pagamino 13 GWh, o kitos elektrinės – 16 GWh.
Praėjusią savaitę vėjo elektrinės gamino 49 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos, šiluminės jėgainės – 35 proc., hidroelektrinės – 7 proc., o kitos elektrinės – 9 proc.
Taip pat bendras elektros importo kiekis mažėjo 3 proc. iki 179 GWh. „Litgrid“ duomenimis, 53 proc. elektros buvo importuota iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 42 proc. – iš Latvijos, o likę 4 proc. – iš Lenkijos.
Tuo metu eksporto srautai iš Lietuvos praėjusią savaitę išliko stabilūs ir siekė 19 GWh. Fiksuota, kad 94 proc. eksporto iš Lietuvos buvo nukreipti į Lenkiją, o likę 5 proc. – į Švediją.
„LitPol Link“ jungties pralaidumo išnaudojimas siekė 55 proc. Lenkijos ir 27 proc. Lietuvos kryptimis. „NordBalt“ pralaidumo išnaudojimas buvo 1 proc. Švedijos ir 81 proc. Lietuvos kryptimis.
Kaip skelbta, praėjusį antradienį Lietuvoje buvo užfiksuotas elektros suvartojimo rekordas. Preliminariais bendrovės duomenimis, sausio 13 d. 10.45 val. ir 11.00 val. vidutinis nacionalinis elektros suvartojimas Lietuvoje pasiekė 2 512 megavatų (MW), taip pat buvo suvartotas ir didžiausias elektros energijos kiekis per parą – 51 409 MWh energijos.
Ankstesnis elektros suvartojimo rekordas buvo pasiektas pirmadienį, sausio 12 d., tarp 9.45 val. ir 10.00 val., kai vidutinis nacionalinis elektros suvartojimas Lietuvoje buvo 2 414 MW, o per parą suvartotas energijos kiekis siekė 49 740 MWh.
Tuo metu sausio 8 d. fiksuotas ir skelbtas suvartojimo rekordas siekė 2 375 MW, taip pat per parą buvo suvartota 46 846 MWh elektros energijos.
