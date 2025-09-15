 Pasiektas „Dronatono“ tikslas: surinkta įspūdinga suma

2025-09-15 10:27
ELTOS inf.

Vasaros viduryje startavusi nevyriausybinės organizacijos „Blue/Yellow“ inicijuota kampanija „Dronatonas“ surinko 1 mln. eurų Ukrainai skirtiems dronams ir jų priedams.

Pasiektas „Dronatono“ tikslas: surinkta įspūdinga suma / Freepik.com nuotr.

Per keletą mėnesių suriktos lėšos bus skirtos FPV, žvalgybiniams, naktinės žvalgybos, logistikos bei ilgojo nuotolio dronams, jų valdymo sistemoms ir priedams įsigyti bei pristatyti į fronto linijas.

„Kiekvienas šis dronas yra ne tik Ukrainos karių saugumas – tai ir mūsų visų saugumo garantas. Stipresnė Ukraina – saugesnė Lietuva ir Europa. Mūsų misija yra padėti ukrainiečiams kovoje su agresoriumi, bet kartu mes investuojame ir į Lietuvos saugumą – kuo ilgiau Ukraina laikysis, tuo mažiau realių grėsmių patirsime mes“, – pranešime sakė organizacijos direktorė Laura Paukštė.

Pasak organizacijos, prie „Dronatono“ prisijungė tūkstančiai pavienių žmonių, įmonių ir bendruomenių.

Per visą savo veiklos laikotarpį „Blue/Yellow“ Ukrainai jau pristatė daugiau kaip 5 tūkst. dronų ir kitą gyvybiškai svarbią įrangą. 

