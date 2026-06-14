Paaiškėjo, kur nugulė milijardai iš antrosios pensijų pakopos

Per pirmąją bangą iš antros pensijų pakopos pasitraukė daugiau nei 500 tūkst. žmonių arba tiek, kiek Estijoje per penkerius metus. Vėlesni tyrimai parodė, kad daugiau nei pusę atsiimtų lėšų estai išleido per pirmuosius tris mėnesius. Tiesa, pasak Lietuvos banko, su estais lygintis dar per anksti.
Lietuvių sąskaitos balandį pasipildė beveik 3 mlrd. eurų. Tiesa, Lietuvos banko skaičiavimu, atsiėmę pinigus lietuviai puolė prie bankomatų. Esą vien per balandį išsigrynino 450 mln. eurų arba beveik 16 proc. visų atsiimtų lėšų.
„Gal kažkas pasiėmė daugiau, gal mažiau, bet, vadinasi, laiko tai, sakykim, dienai X, apie kurią televizija ir radijas skelbia visą laiką, esą būkite pasiruošę. Nematau čia kažkokios didelės tragedijos“, – neslėpė Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Daugiau nei 70 proc. gyventojams pervestų lėšų balandį gulėjo einamosiose sąskaitose.
„Matyt, gyventojai dar laukia ir sprendžia, ką toliau su jomis daryti“, – kalbėjo Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė.
„Vadinasi, ta sistema jie labiau nepasitiki nei infliacija“, – teigė A. Sysas.
Tiesa, dalis gyventojų gavo šansą atsikratyti naštos bankams ir kredito įstaigoms.
„Apie 6 proc. gautų antrosios pensijų pakopos lėšų buvo nukreipta greitesniam turimų paskolų grąžinimui“, – dalijosi N. Valinskytė.
Be to, Lietuvos banko skaičiavimais, vos 1 proc. pinigų nukeliavo į trečiąją pakopą ir investicinį gyvybės draudimą.
„Prekyba ne maisto prekėmis buvo, galima sakyti, beveik 5 proc. didesnė nei 2025 metais“, – tvirtino N. Valinskytė.
Įdomu tai, jog daugiausia gyventojai pirko garso ir vaizdo įrangą bei baldus.
„Tiek keitimų tikrai verčia galvoti, jog šis įrankis nėra stabilus ir reikia ieškoti nuo tavęs priklausančių taupymo įrankių“, – neslėpė panevėžietė Indrė.
LNK.LT primena, kad kaupti antrojoje pensijų pakopoje kol kas liko 860 tūkst. arba 60 proc. dalyvių.
(be temos)