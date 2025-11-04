Oro uostų chaosas: ar kompensuos penkių žvaigždučių viešbutį?

Kas keleiviams priklauso sustabdžius oro uostus, paaiškino advokatas Vincentas Zabulis.
– Tai, visų pirma, apibrėžkime terminą force majeure. Ką jis reiškia?
– Force majeure – tai lotyniškos kilmės sąvoka, reiškianti, kad vežėjas šiuo atveju negalėjo numatyti tam tikrų aplinkybių, jų kontroliuoti ar išvengti. Sakykime taip – force majeure gali būti audra, paukščių ataka ar streikas, nesusijęs su pačiu vežėju. Tai nėra vežėjo atsakomybė, o, pavyzdžiui, oro uosto ar bendrovės, teikiančios skrydžio paslaugas. Kadangi vežėjas tokių aplinkybių negali kontroliuoti, jo atsakomybė tokiu atveju netaikoma.
– Ir tai reiškia, kad kompensacijų tikėtis keleiviai negali? Ar visgi yra skirtumas, tarkime, jei kelionė pirkta per kelionių agentūrą arba bilietai įsigyti savarankiškai? Ar jei tai force majeure, kompensacija visais atvejais nepriklauso?
– Jeigu yra force majeure, tai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 261/2004 kompensacija nepriklauso, nes ji mokama tik tuo atveju, kai aviakompanijos kaltė yra aiški, pavyzdžiui, lėktuvas sugenda ar dėl kitų priežasčių, priklausančių nuo vežėjo. Šiuo atveju kalbame apie valstybės sienos uždarymą – ekstremalią aplinkybę dėl saugumo, kai skrydžius sutrikdė į orą pakilę balionai. Tokios situacijos vežėjas negali kontroliuoti, todėl jo pareiga apsiriboja rūpinimusi keleiviais. O ar svarbu, kur pirkau bilietą – agentūroje ar tiesiogiai iš vežėjo, tai nesvarbu, kur pirkote, o svarbu, ką pirkote. Jei įsigijote kelionės paketą, tada atsakomybę dalijasi ir kelionės organizatorius – šiuo atveju yra numatyta papildoma keleivių apsauga.
– Kokiais atvejais ir kas turi pasiūlyti maistą ar nakvynę šalia oro uosto?
– Yra kompensacija, kuri šiuo atveju netaikoma, ir yra vadinamoji rūpinimosi. Ji taikoma vežėjui. Tai reiškia, kad jei skrydis vėluoja daugiau nei dvi ar tris valandas – priklausomai nuo skrydžio atstumo (1,5 tūkst. ar 3,5 tūkst., kilometrų), – vežėjas turi pasirūpinti keleiviais. Ši taisyklė galioja visiems ES vidaus skrydžiams. Jei skrydis buvo iš Vilniaus ar Kauno oro uostų, paveiktų dėl balionų, vežėjas privalo suteikti maistą, gėrimus, du skambučius, nemokamą interneto prieigą, o jei tenka laukti per naktį – apgyvendinimą ir transportą iki viešbučio.
– Ar pats keliautojas gali viską užsisakyti – tiek viešbutį, tiek maistą – ir vėliau tikėtis kompensacijos? Ar reikėtų vis dėlto vadovautis oro uosto ar vežėjo nurodymais?
– Geras klausimas. Pats keliautojas gali tai padaryti. Būna situacijų, kai sutrikimai dideli, o oro uostai nespėja reaguoti. Matėme per televiziją keleivius, gulėjusius ant grindų, – tai rodo, kad kartais viskas vyksta ne taip sklandžiai. Tokiu atveju keleivis gali pats užsisakyti paslaugas, bet nereikėtų rinktis penkių žvaigždučių viešbučio ar prabangaus restorano. Viską reikėtų daryti protingai, išsaugoti visus čekius ir iš karto informuoti vežėją. Mano patarimas būtų iš karto rinkti dokumentaciją ir informuoti vežėją, kad užsisakote patys.
– Ar keičiasi situacija, jei keliaujama su vaikais? Ar tada galima tikėtis papildomų naudų ar teisių? Gal tada jau galima į penkias žvaigždes, jei su vaikais?
– Jei sutrinka visa Lietuva ir nėra kitų vietų. Bet vis tiek yra rizika, kad kompensuos tik tai, kas laikoma protinga. Reglamentas su vaikais nesuteikia papildomų lengvatų, bet vežėjai ar oro uostai dažnai taiko prioritetą, pavyzdžiui, šeimoms su vaikais ar neįgaliesiems suteikiama pirmenybė gauti maistą, apgyvendinimą ar informaciją. Kaip ir autobuse ar troleibuse užleidi vietą. Tai yra pirmenybės grupės.
– Kaip veikia kelionės draudimas šiuo atveju, kai dėl oro balionų buvo uždaryti oro uostai ir atšaukti skrydžiai? Ar draudimas čia suteikia kompensaciją?
– Tipinis kelionių draudimas greičiausiai nuo tokios rizikos neapsaugo – tai laikoma ekstremalia situacija, kurios draudimas nedengia. Jei turite išplėstinį draudimą, ten gali būti įtraukta kelionės atšaukimo apsauga, bet reikėtų pasitikrinti savo polisą, ką draudžiate. Be to, kai kurios kreditinės kortelės turi įtrauktą kelionių draudimą, todėl verta pasidomėti, kokias sąlygas suteikia jūsų kortelė ir kokią ją turite.
