Olekas: šių darbuotojų algoms biudžete turėtų būti atrasta papildomų milijonų

„Manau, kad iš esmės taip, (...) iš dalies tie poreikiai bus finansuojami“, – Žinių radijui trečiadienį sakė J. Olekas, paklaustas, ar biudžete bus rasti papildomi milijonai eurų švietimo darbuotojų ir pareigūnų algoms didinti.
„Galbūt ne visi maksimalūs užsibraižymai ar reikalavimai (bus įgyvendinti – BNS), bet tikrai tas procesas vyksta, intensyviai, su diskusijom, gal kartais su šiokiais tokiais ir apsižodžiavimais ar aštresniais žodžiais. Bet jis vyksta gana produktyviai. Ir matau, kaip po truputį einama prie bendro sutarimo ir tikiuosi, kad tas sutarimas bus pasiektas“, – Žinių radijui trečiadienį sakė J. Olekas.
Tęsiantis 2026-ųjų biudžeto svarstymams, įvairių sektorių atstovai dėl projekto reiškia nepasitenkinimą. Antradienį prie Seimo dėl to mitingavo statutiniai pareigūnai, anksčiau streiku grasino mokytojai.
Anot J. Oleko, su nepatenkintų sričių darbuotojais artėjama prie sutarimo.
„Diskutuojant su įvairiomis asocijuotomis struktūromis, grupėmis – ar tai būtų mokytojai, ar tai būtų medikai, ar pareigūnai – man atrodo, kad mes tikrai randam tą sutarimą“, – pabrėžė Seimo pirmininkas.
„Kai kurios detalės dar reikalingos patikslinimo, bet manau, iki gruodžio 9-os (antrojo biudžeto projekto svarstymo Seime – BNS) tuos patikslinimus turėsime“, – kalbėjo jis.
Antradienį Seimas po pirmojo svarstymo Vyriausybei grąžino tobulinti 2026 metų valstybės biudžeto projektą.
Pasak parlamento vadovo, 2026-ųjų biudžeto projekte suderinti šalies gynybos ir socialinės apsaugos poreikiai.
Statutiniai pareigūnai nurodo, kad projekte nenumatytas toks jų atlyginimų augimas, kaip žadėta metų viduryje. Jų teigimu, trūksta apie 150 mln. eurų.
Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pedagogams pažadėjo papildomai rasti 100 mln. eurų, kad galėtų padidinti algas tiek, kiek numatyta kolektyvinėje sutartyje.
