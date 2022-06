Nuosavas būstas Lietuvoje tampa turtingųjų privilegija?

Būstai brangsta ir dėl to dalis naujų žmonių bus ilgainiui priversti atsisakyti to, kas dažnam lietuviui yra taip šventa – nuosavo būsto. Maža to, dalis jaunų žmonių bus priversti ilgiau gyventi pas tėvus ar kažkaip kitaip verstis, praneša LNK.