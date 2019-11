NPPSS ragina premjerą inicijuoti susitikimą dėl kitų metų biudžeto

Savo kreipimesi profesinių sąjungų susivienijimo atstovai teigia, kad, įvertinę biudžeto projektą, mato, jog pateikti siūlymai dėl 2020 metams planuojamo finansavimo atskiroms Vidaus reikalų ministerijai pavaldžioms sritims visiškai neatitinka pareigūnų lūkesčių ir Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų siekių padidinti pareigūnų darbo užmokestį ir gerinti jų tarnybos sąlygas.

„NPPSS skaičiavimu, būtina skirti ne mažiau kaip 1 mln. eurų papildomų lėšų Viešojo saugumo tarnybai, 6 mln. eurų – Valstybės sienos apsaugos tarnybai, 3,5 mln. eurų – Policijos departamentui ir 16,3 mln. eurų – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui“, – sako NPPSS pirmininkas Vladimiras Banel ir priduria, kad papildomas finansavimas visų pirma reikalingas, kad būtų įgyvendintas Vyriausybės programoje užsibrėžtas tikslas didinti statutinių pareigūnų darbo užmokestį.

„Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, jau nekalbant apie ministro pirmininko įsipareigojimą, yra aiškiai apibrėžtas tikslas – didinti statutinių pareigūnų darbo užmokestį iki 30 procentų. Šio tikslo įgyvendinimas yra vienas esminių ir turi lemti realius pokyčius sistemoje, nes šiuo metu vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokestis yra itin žemas ir nekonkurencingas. Nuo šių metų sausio 1-osios galiojanti nauja Vidaus tarnybos statuto redakcija suteikia teisinius įrankius šią padėtį keisti, tačiau tam būtinas ir atitinkamas finansavimas“, – aiškina V. Banel.

Taip pat NPPSS primena, kad naujajame Vidaus tarnybos statute, be kitų aktualių pakeitimų, siūloma visų pareigybių grupių pareigūnų minimalius pareiginės algos koeficientus didinti vidutiniškai 0,5. Be to, NPPSS visuomet akcentavo, kad būtina siekti ir nuoseklaus „Programos 1000“ įgyvendinimo.

„Nė vieno iš paminėtų tikslų nebus galima pasiekti, o kai kuriose įstaigose – tęsti, neveikiant nuosekliai ir proporcingai, tai yra sistemingai nekeliant vidaus tarnybos pareigūnų pareiginės algos koeficientų“, – teigia NPPSS pirmininkas.

Išdėstę savo pasiūlymus profesinių sąjungų susivienijimo atstovai ragina premjerą organizuoti susitikimą su NPPSS atstovais dėl 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto aptarimo.