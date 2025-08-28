Iš nesąžiningai atlyginimus deklaravusių darbdavių – 1,1 mln. eurų papildomų mokesčių

Pasak „Sodros“, buvo patikrinta 17 įmonių, kurių dauguma iš transporto, statybos, apdirbamosios pramonės ir maitinimo sektorių.
Atrinktos įmonės buvo tos, kurių „Sodrai“ teikti duomenys apie darbuotojų draudžiamąsias pajamas nesutapo su VMI pateikta informacija apie išmokėtus atlyginimus ir išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį.
Po patikrinimų papildomai deklaruota 787 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio, priskaičiuota 58 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų, 73 tūkst. eurų delspinigių, 55 tūkst. eurų kitų mokesčių.
Taip pat paskirta beveik 9 tūkst. eurų baudų už nustatytus pažeidimus.
VMI išanalizavo 2020–2024 metų visų šalies mokesčių mokėtojų duomenis, atrinko rizikingas įmones ir jų patikrą perdavė savo padaliniams, kurie imsis tolimesnių veiksmų bei taikys administracines poveikio priemones.
