Sustiprinti patikrinimai Klaipėdos apskrityje: skiriamas ypatingas dėmesys vaikų saugumui

Priemonės metu nustatyti devyni Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimai – net septyni vaikai vežti ne specialiose kėdutėse arba neprisegti saugos diržais. Saugos diržų nesegėjo ir du keleiviai, dar keturi vairuotojai buvo įspėti dėl keleivių vežimo taisyklių pažeidimo.
Sausio 19–20 dienomis tokio pobūdžio reidą vykdė ir Plungės rajono PK pareigūnai. Plungėje jie užfiksavo devynis KET pažeidimus – nesilaikant nustatytų reikalavimų vežti šeši vaikai, saugos diržų nesegėjo ir trys vairuotojai.
Dėl užfiksuotų KET pažeidimų pradėtos administracinės teisenos pagal LR ANK 432 str. 1 d.
Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams ir (ar) keleiviams nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.
Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad saugos diržas nėra užgaida, o būtinybė, galinti išgelbėti jūsų ar jūsų vaiko gyvybę.
