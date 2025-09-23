 Nausėda „Concordia“ viršūnių susitikime paragino spartinti Europos energetinę nepriklausomybę

Nausėda „Concordia“ viršūnių susitikime paragino spartinti Europos energetinę nepriklausomybę

2025-09-23 11:03
ELTOS inf.

Šalies vadovas Gitanas Nausėda pirmadienį dalyvavo Niujorke vykusiame tarptautiniame „Concordia“ viršūnių susitikime. Vienoje iš susitikimo diskusijų sakydamas kalbą prezidentas paragino spartinti Europos energetinę nepriklausomybę bei stiprinti transatlantinę partnerystę.

Prezidentas Gitanas Nausėda
Prezidentas Gitanas Nausėda / R. Riabovo / BNS nuotr.

G. Nausėda priminė, kad Baltijos valstybės šių metų pradžioje atsijungė nuo Rusijos elektros sistemos ir pasiekė visišką energetinę nepriklausomybę.

„Mūsų patirtis rodo, kaip strateginis mąstymas ir politinė valia gali pakeisti pavojingą priklausomybę į lyderystę – tapome regioniniu energetikos centru. Žvelgdami į ateitį, matome, kad glaudus transatlantinis bendradarbiavimas yra ir bus būtinas, siekiant užtikrinti Europos energetinę nepriklausomybę ir saugumą“, – pranešime cituojamas prezidentas.

Be kita ko, jis taip pat akcentavo Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo svarbą, taip pat Lietuvos paramą Europos Sąjungos ir JAV sankcijoms Rusijai. Prezidentas pabrėžė, kad bet koks rusiškų energijos išteklių vartojimas reiškia Kremliaus karo prieš Ukrainą subsidijavimą.

Po kalbos prezidentas taip pat dalyvavo Baltijos valstybių vadovų diskusijoje, kur drauge su Latvijos ir Estijos lyderiais aptarė NATO rytinio flango stiprinimą bei koordinuotą paramą Ukrainai.

Šalies vadovas akcentavo būtinybę spartinti NATO oro gynybos planų įgyvendinimą, kurti bendrą „dronų sieną“, investuoti į radarų ir antidronų sistemas.

ELTA primena, kad G. Nausėda rugsėjo 22–25 dienomis lankosi Niujorke, kur dalyvauja Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje.

Antradienį Lietuvos vadovas Generalinėje Asamblėjoje septintą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama pasaulio ginkluotų konfliktų vertinimui, JT reformos būtinybei, atsakomybei už Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

Vizito metu Prezidentas taip pat pasisakys 5-ajame Tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime,

Prezidentas dalyvaus ir kasmetiniame JAV prezidento Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams, taip pat numatyti dvišaliai susitikimai, interviu Lietuvos ir tarptautinei žiniasklaidai. Vizito metu dėmesys bus skiriamas ekonominei diplomatijai ir gynybos pramonės bendradarbiavimui – G. Nausėda atidarys Lietuvos ir JAV verslo forumą „Lietuva – gynybos investicijų ir partnerystės traukos centras“.

