2026-01-27 09:44
BNS inf.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) 2025 metais siekė 20,9 mlrd. eurų (to meto kainomis) ir, palyginti su 2024 metais, padidėjo 3,5 proc.

Mažmeninė prekyba pernai augo, restoranų – smuko / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Vien gruodį prekybos apyvarta siekė 2,34 mlrd. 34 eurų – 0,4 proc. daugiau nei lapkritį ir 2,4 proc. daugiau nei 2024 metų gruodį, išankstinius duomenis pranešė Valstybės duomenų agentūra.

Tuo metu maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) pernai siekė 1,7 mlrd. eurų to meto kainomis – 0,1 proc. mažiau nei 2024-aisiais. Vien gruodį ji siekė 144,9 mln. eurų – 1,5 proc. mažiau lapkritį ir 2,6 proc. mažiau nei prieš metus.

Per mėnesį maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta didėjo 0,1 proc., ne maisto – nepakito, automobilių degalų – padidėjo 1,9 proc., o per metus – atitinkamai augo 1,9 proc., 7,2 proc. ir sumažėjo 7,7 proc.

