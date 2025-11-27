Palygino restoranų apyvartą – ne tokie ir prasti laikai?

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta per šį laiką siekė 1,4 mlrd. eurų (be PVM) – 0,2 proc. daugiau, o vien spalį, palyginti su rugsėju, ji augo 0,4 proc. iki 139,7 mln. eurų (be PVM), tuo metu palyginti pernai spaliu – smuko 0,5 proc.
Bendra prekybos įmonių apyvarta spalį, palyginti rugsėju, padidėjo 0,3 proc. ir siekė 1,8 mln. eurų (be PVM), o palyginti su pernai spaliu – 3,9 proc., maisto ir alkoholio prekybos įmonių – atitinkamai augo 0,6 proc. ir 1,2 proc., ne maisto – atitinkamai augo 0,6 proc. ir 10,5 proc., o automobilių degalų – sumažėjo atitinkamai 0,7 proc. ir 4,3 proc.
Visi rodikliai nurodyti pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką.
