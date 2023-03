Viceministras: atsisakę dalyvauti pensijų kaupime dar kartą būtų kviečiami tik vieną kartą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo numatyti lankstesnes sąlygas naujai į antros pakopos pensijų fondus įtrauktiems žmonėms – atsisakę dalyvauti pensijų kaupime jie pakartotinai būtų kviečiami tik vieną kartą, be to, per pirmus tris mėnesius jie galėtų nuspręsti pasitraukti iš sistemos.