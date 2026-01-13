Lietuvos įmonėms leista eksportuoti pieno ir žuvies produkciją į Turkiją

Pirmadienį Turkijos patvirtino ir į registrą įtraukė Lietuvos pieno ir žuvininkystės produktų gamintojus, kurie nuo šiol galės eksportuoti savo produkciją į Turkiją pagal naujai įsigaliojusius reikalavimus.
Tarnybos teigimu, į registrą įtrauktos Lietuvos įmonės pateikė visus reikalingus dokumentus, buvo patikrintos VMVT ir atitiko Turkijos veterinarijos reikalavimus.
„Lietuvos įmonės greitai sureagavo į pokyčius ir parodė aukščiausią profesionalumą. Maisto sektoriui tai neabejotinai svarbus pasiekimas, kadangi Turkijos naujai suteikti leidimai importuoti į šią šalį sustiprina mūsų šalies įmonių konkurencingumą tarptautinėje arenoje“, – pranešime nurodė VMVT vadovė Audronė Mikalauskienė.
Naujajame Turkijos kompetentingos institucijos registre yra patvirtintos 4 Estijos, 15 Latvijos ir 17 Lietuvos įmonių.
Turkijos importo reikalavimai taikomi pieno, žuvininkystės, želatinos ir kolageno produkcijai nuo 2026 metų sausio 1 dienos.
