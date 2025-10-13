Lietuvių iliuzija: orus gyvenimas senatvėje – tik svajonė?

Daugiau apie tai kalbėjo „Artea“ privačių klientų paslaugų vadovė Dalia Kolmatsui.
– Keturi iš dešimties gyventojų sako, kad jiems ramu ir gyvens iš santaupų, o likę remsis pensijomis. Ką parodė skaičiai?
– Iš tiesų iš „Sodros“ pensijos tikisi gyventi 65 proc. gyventojų. Tai yra gerokai daugiau nei buvo 2021 metais, kai iš „Sodros“ pensijos tikėjosi gyventi 52 proc. Tai reiškia – pusė. Dabar jau du trečdaliai sieja savo ateitį su „Sodra“. „Sodros“ pensija sudaro tik 40 proc. pajamų. Ji gerokai sumažėja.
– Maniau, kad kai kalbame apie kaupimą, investavimą, žmonės vis mažiau tikisi, kad vien pensijos jiems užteks.
– Atsiranda daugiau suvokimo, kad tos „Sodros“ pensijos neužteks – tas tikrai atsiranda. Vėlgi yra didžiulis skirtumas tarp to, kiek žmonės norėtų gauti išėję į pensiją. Jie, išėję į pensiją, norėtų gauti tiek pat, kiek gaudavo iki pensijos – tai yra 100 proc. Didžioji dalis nori gauti lygiai tiek pat, tačiau jie supranta, kad realybėje gaus tikrai mažiau. Aišku, turbūt šiek tiek pervertina „Sodros“ galimybes ir savo būsimą pensiją. Dabar jau yra visokios skaičiuoklės, kur galima sužinoti, kokia yra prognozuojama. Tačiau vis dar dažnai žmonės patiria tam tikrą šoką, kai supranta, kad išėję į pensiją gyvens tik iš trečdalio savo buvusių pajamų.
– Turbūt yra atlikti skaičiavimai, kokia dalis dabartinio atlyginimo patenkintų orų gyvenimą senatvėje?
– Visame pasaulyje, Europos šalyse, taikoma praktika – tarp 70–80 proc. Esame dvigubai nutolę nuo to, bet tas ir buvo aišku, kad vien „Sodros“ pensijos neužteks, dėl to buvo daryta ir pensijų reforma. Iš tiesų tas sąmoningumas po truputėlį didėja, todėl, kad jau šiai dienai iš savo santaupų planuoja gyventi 42 proc. žmonių. Tas skaičius yra padvigubėjęs per paskutinį dešimtmetį. Tai reiškia – žmonės vis daugiau taupo, vis daugiau planuoja gyventi iš santaupų. Yra momentas, kad trečdalis iš šių susitaupiusių galėtų išgyventi iki trijų mėnesių iš savo santaupų.
– O kiti kokį laikotarpį išgyventų?
– Dar 6 proc. išgyventų virš trijų metų. Apie 11 proc. žmonių išgyventų ilgiau nei vienerius metus. Jeigu imsime tik santaupų scenarijų, tos santaupos dar nėra pakankamos, kad jos užtikrintų pilnavertį gyvenimą senatvėje.
– Žinokit, skamba taip, kad žmonės neplanuoja ilgai gyventi, sulaukę pensinio amžiaus.
– Iš tiesų yra tokia nuostata. Aš sakau – visa laimė, jeigu jus ištiks tokia laimė, jums neteks gyventi pensijoje. Statistika rodo, kad tie, kurie jau sulaukė pensijos, ypač vyrai, kadangi jų statistinis amžius yra 67–68 metai, dabar į pensiją išeinama 65-erių, galvoja, kad du metus pagyvens ir bus laisvi. Taip nėra, nes tie, kurie sulaukia pensinio amžiaus, kaip taisyklė, gyvena 15–20 metų. Tą rodo statistika.
– Tie, kurie nori gyventi iš savo santaupų, kokią dalį dabartinių algų jie turėtų turėti, kad galėtų oriai gyventi?
– Šiaip yra skaičiuojama pasaulinių institucijų duomenimis, kad reikėtų būti sukaupus dešimt metinių atlyginimų išeinant į pensiją.
– Dešimties metų atlyginimus?
– Dešimties metų atlyginimas turėtų būti sutaupytas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Koks būtų pasiūlymas gyventojams, kad nebūtų kaip toje pasakoje apie žiogą ir skruzdę – kad nebūtume žiogo vietoje: vasarą linksma, žiemą labai liūdna. Ką daryti?
– Pasiskaičiuoti scenarijus. Dabar yra įvairios skaičiuoklės, prognozės. Žmonės irgi sako: „Neįmanoma suskaičiuoti, nes nežinau infliacijos.“ Tačiau vis tiek preliminariai gali įsivertinti. Svarbu kažką turėti, ką galėtum realizuoti ir iš ko galėtum pragyventi.
– Buvo atlikta apklausa, kurioje apie tūkstantį žmonių dalyvavo, šiek tiek daugiau, labai skirtingo amžiaus. Tarkime, ar jauni lietuviai taip pat prognozuoja savo senatvę?
– Šiek tiek paradoksalu, bet žmonės, kuriems jau visai nedaug liko iki pensijos, jų sąmoningumas pensijos klausimais yra didesnis – suvokimas, iš ko jiems reikės gyventi, tada jis staiga atsiranda. Paprastai jaunimas, kai sakai, kad „išnaudok savo amžių“, todėl, kad tas kaupimo laikotarpis – 40 metų investavimo – gali, jeigu gera grąža, tai tos sumos investuotos ir 5–7 kartus išaugti. Ta vertė pasikeičia didžiuliu masteliu, jeigu tu pradedi anksti, bet jie sako, kad padirbs, pakeliaus ir pan. Iš tiesų, gavai pirmą darbą ir jau reikėtų pradėti galvoti apie tai, o ką veiksi išėjęs į pensiją.
Naujausi komentarai