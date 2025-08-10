Lietingą vasarą pučiasi kelionių kainos

Įmonės „Coral Travel“ rinkodaros vadovė Baltijos šalims Olga Belova sako, kad keliautojai šią vasarą aktyvesni, todėl teko užsakyti ir papildomų lėktuvų.
„Dauguma keliautojų labai tikėjosi, kad vasara bus tokia pat karšta, kaip pernai, užpernai, ir nepasirūpino kelionėmis iš anksto, tikėjosi paskutinės minutės pasiūlymų. Šios vasaros tendencija tokia, kad tų paskutinės minutės pasiūlymų nėra, ne tik pas mus, bet apskritai rinkoje“, – BNS sakė O. Belova.
„Pastatėme papildomus lėktuvus, kad daugiau keliautojų galėtų skraidyti, nes matome, kad labai didelė paklausa (...). Pernai kelionių operatoriai kai kurie pardavinėjo keliones vos ne už savikainą, kad užpildytų lėktuvus, tai šiemet to nėra, tai parodo, kad žmonės labai nori iškeliauti“, – sakė „Coral travel“ atstovė.
„Gauname užklausų: matome, kad oras prastas, norime saulės, norime išskristi, o mes sakome, kad niekuo negalime padėti“, – teigė ji.
Kelionių agentūros „Estravel“ vadovė bei Lietuvos turizmo rūmų prezidentė Žydrė Gavelienė sako, jog susidomėjimas šiemet maždaug 20 proc. didesnis nei pernai.
Šiemet paskutinei minutei turime neįtikėtinai daug užklausimų, tai lemia, kad ir kaina nėra tokia jau paprasta.
„Didžiausias pokytis yra tai, kad didesnė dalis lietuvių būdavo, kurie planuoja iš anksto, o kita dalis, kuri planuoja paskutinę minutę. Šiemet paskutinei minutei turime neįtikėtinai daug užklausimų, tai lemia, kad ir kaina nėra tokia jau paprasta“, – BNS sakė Ž. Gavelienė.
Anot jos, paskutinės minutės pasiūlymų rasti gali būti sudėtinga: „Paskutinės minutės kelionės žiūrint, kurią dieną, pavyzdžiui, per Žolinę jau tikrai nėra, bet jei kalbėtume pirmadienį, kad ketvirtadienį norėtume išvykti, tai gal ir rastume, bet visumoje yra tikrai labai didelis populiarumas.“
„Coral travel“ atstovė pastebėjo, kad kitų metų vasaros sezono pardavimai prasidėjo dviem mėnesiais anksčiau.
„Jeigu įprastai kelionių operatoriai pristato savo ateinančios vasaros programą rugpjūčio antroje pusėje arba rugsėjį, tai mes atidarėme 2026 metų vasaros kelionių pardavimus jau birželio pabaigoje. Žmonės supratę, kad paskutinės minutės pasiūlymų nėra, vasaros nėra, aktyviai perkasi ir ateinančios vasaros keliones“, – teigė O. Belova.
Kelionių organizatorių teigimu, aktyviausia vasaros kryptimi išlieka Turkija, tarp populiariausių yra ir Graikija, Juodkalnija.
