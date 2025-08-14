LEZ ir kitų pramonės teritorijų infrastruktūrai – finansinė parama: suma įspūdinga

Pasak ministro Luko Savicko, Lietuvoje vis dar trūksta sklypų su išvystyta infrastruktūra, galinčių pritraukti naujų gamybos ir paslaugų bendrovių.
„Kiekvienas dabar įgyvendintas projektas prisideda prie stipresnės ekonomikos kūrimo, geresnių sąlygų žmonėms gyventi ir dirbti čia, Lietuvoje, bei užtikrina tvarią regionų plėtrą“, – pranešime sakė L. Savickas.
Pagal paskelbtą kvietimą finansavimas projektams gali siekti iki 100 proc. jų vertės.
Anksčiau šiemet tokiems projektams jau paskirstyta 16,27 mln. eurų.
Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 2 dienos, o projektai bus atrenkami konkurso būdu.
Naujausi komentarai