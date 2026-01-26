LEA: per savaitę šalyje pabrango gamtinės dujos ir biokuras

Didmeninė vidutinė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF praėjusią savaitę padidėjo 7,2 proc. ir siekė 31,1 euro už megatvatvalandę (MWh). Anot agentūros, gamtinių dujų kainų padidėjimą lėmė dėl tebesitęsiančių vėsesnių orų išaugęs gamtinių dujų vartojimas ir mažesnis SGD importas iš JAV.
Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos apie 1–3 Eur/MWh didesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 26–40 Eur/MWh ribose.
Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 33,61 proc., o Europos saugyklose – apie 45,59 proc.
Sausio 19–23 dienomis per Klaipėdos SGD terminalą rinkai buvo patiekta 535,7 GWh gamtinių dujų, į Latviją išsiųsta 89,56 GWh, o į Lenkiją – 6,01 GWh. Lietuvos biodujų gamyklose pagaminta 4,9 GWh dujų.
Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas aptariamu laikotarpiu, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo 4 proc. – suvartota 514,22 GWh gamtinių dujų.
Biokuro kaina pastarąją savaitę Lietuvoje siekė 32,12 Eur/MWh ir buvo 7,6 proc. didesnė, palyginti su ankstesne savaite. Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 24,54 Eur/MWh, o 2024-iųjų tą pačią savaitę – 21,40 Eur/MWh
Vidutinė Brent naftos kaina išliko tokia pati, kaip ir ankstesnę savaitę, kai siekė 64,8 USD/bbl. Remiantis naujausiais Brent naftos ateities sandoriais, prognozuojama, kad artimiausiais metais naftos kainos bus 1–2 USD/bbl didesnės, nei buvo prognozuojama prieš savaitę.
Nagrinėjamu laikotarpiu benzino vidutinės kainos Lietuvoje, Estijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,2–1,1 proc., Latvijoje ir Lenkijoje sumažėjo atitinkamai 0,04 proc. ir 1,2 procento. Dyzelino vidutinės kainos Lietuvoje, Estijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,7–3,5 proc., Latvijoje ir Lenkijoje sumažėjo atitinkamai 0,1 proc. ir 0,9 procento.
Agentūra pažymi, kad šiuo metu tarp Baltijos šalių benzinas yra pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų Lietuvoje padidėjo iki 0,131 Eur/l.
Tuo metu didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę mažėjo 3 proc. – nuo 160,5 Eur/MWh iki 156,0 Eur/MWh.
„Praėjusią savaitę Lietuvoje augo vėjo generacija, tai prisidėjo stabilizuojant didmenines elektros kainas ir jos nežymiai smuktelėjo, nors išliko palyginti aukštos dėl šaltų orų lemiamo didelio elektros vartojimo“, – pranešime teigė agentūra.
Elektros energijos vartojimas mūsų šalyje pastarąją savaitę sumažėjo 0,6 proc. – iki 332,5 GWh.
Bendra elektros gamyba Lietuvoje siekė 237,7 GWh ir buvo 19,4 proc. didesnė, palyginti su ankstesne savaite. Per savaitę buvo pagaminta apie 71 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra buvo importuojama iš Švedijos ir Latvijos.
Daugiausia elektros energijos per savaitę pagamino vėjo elektrinės. Jų gamyba augo 48,2 proc. – iki 146 gigavatvalandžių (GWh). Saulės elektrinės pagamino 5,2 GWh elektros – 57,6 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę.
Tuo metu šiluminių elektrinių ir hidroelektrinių generacija mažėjo atitinkamai 14,7 proc. (60 GWh) ir 10,2 proc. (12,1 GWh).
