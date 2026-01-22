LEA: per savaitę šalyje šoktelėjo degalų kainos

Agentūros duomenimis, sausio 19-ąją, pirmadienį, litras benzino Lietuvoje vidutiniškai kainavo 1,42 euro, o dyzelino vidutinė kaina siekė 1,55 euro. Degalinių tinkluose benzino kainos svyravo nuo 1,35 iki 1,50 euro už litrą, dyzelino – nuo 1,45 iki 1,68 euro.
Benzino vidutinės kainos praėjusią savaitę Lietuvoje, Estijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,2–1,1 proc., Latvijoje ir Lenkijoje sumažėjo atitinkamai 0,04 ir 1,2 proc.
Kaimyninėje Lenkijoje litras benzino šiuo metu vidutiniškai kainuoja 1,34 euro ir yra 8 centais pigesnis nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje benzino vidutinė kaina atitinkamai yra 1,45 ir 1,50 euro.
Dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę Lietuvoje, Estijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,7–3,5 proc., Latvijoje ir Lenkijoje sumažėjo atitinkamai 0,1 ir 0,9 proc.
Šiuo metu Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina siekia 1,40 euro už litrą, arba yra 15 centų mažesnė kaina nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,39 ir 1,48 euro.
Mažesnės nei Lietuvoje dyzelino vidutinės kainos yra šešiolikoje ES šalių. Sausio pirmojoje pusėje benzino didmeninė kaina Lietuvoje didėjo 2 centais, o dyzelinas pabrango 4 centais.
